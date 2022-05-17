Бізнес збунтувався проти Гетманцева: у чому звинувачують голову податкового комітету

ФОП вимагають відставки Гетманцева / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку війни держава пішла на радикальне спрощення ведення бізнесу в Україні. Щоправда, це було на словах. Уряд пообіцяв, що митне оформлення товарів не займатиме більш ніж 15 хвилин. Але бізнес скаржиться, що митники не хочуть оформляти товари за такою процедурою.

Понад те, у податковій сфері після періоду лібералізації зазвучали ідеї підвищення податків. Винним як у бюрократизації митних процедур, так і в закручуванні гайок у економіці під час її падіння підприємці називають голову податкового комітету парламенту Данила Гетманцева і вимагають його звільнити. "Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, у чому його звинувачує бізнес.

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Лист президенту

В Україні новий податковий майдан. Щоправда, через те, що під час війни влаштовувати масові заходи та мітинги під Офісом президента не можна, всі протести поки що віртуальні.

Щоб озвучити свої вимоги, українські підприємці написали відкритий лист президенту Володимиру Зеленському. У ньому вони просять главу держави звільнити Данила Гетманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

У листі йдеться про те, що "Україна посідає 130-те місце в рейтингу економічної свободи — що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. Саме це заважає Україні зробити прорив. Сплата податків в Україні потребує в 1,5 раза більше часу, ніж у середньому у світі... А впровадження цифрової митниці дивним чином провалюється".

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"Втіленням регресивного, популістського соціалістичного підходу є голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він є послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що унеможливлює нашу діяльність", – йдеться у листі.

Підприємці заявляють, що наукові праці та професійна діяльність Гетманцева свідчать про те, що він є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов'язаних з нею прав і свобод, що йде у розріз з інтересами країни.

"Дії пана Гетманцева на посаді голови комітету завдають нищівної шкоди як економіці України, так і її репутації. Нещодавні заяви пана Гетманцева про підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців уже відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні та переносять їх до європейських країн", – кажуть підприємці.

Під цим документом уже підписалися кілька тисяч підприємців. Тому самому Гетманцеву довелося реагувати на це і кликати "підписантів на зустріч у комітеті".

Остання крапля

Експерти кажуть, що останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння бізнесу, могла стати спроба Гетманцева провести законопроєкт 7311, який скасовував зниження податків у воєнний час і збільшував ставки чинних податків.

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"Зокрема законопроєкт може добити селян, фактично ліквідувавши пільгу, яка була прийнята у березні на період воєнного часу. Він хотів зобов'язати автоматично знімати 18-відсотковий податок з кожного продажу молока чи іншої продукції юрособам. Це фактично ліквідує пільгу та збільшує собівартість виробленої сільгосппродукції, роблячи її менш конкурентною і ставлячи селян на межу виживання", – каже економіст Данило Монін.

За його словами, у законопроєкті 3711 були й інші, не менш "трешові" норми, які стосувалися скасування пільг та підвищення вдвічі ставок військового збору – з 1,5% до 3%.

Святе місце порожнє не буде

Цікаво, що більшість експертів, з якими ми поговорили, упевнені, що Гетманцев є на своєму місці, бо влада поділяє його погляди на економіку.

"На жаль, війна не відучила голову податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева від шкідливих дурниць в економіці, і він знову почав співати "старі пісні про головне". У відповідь виникла ініціатива зі збору підписів за відставку фіскала-депутата з посади голови комітету. Але Гетманцев – це більше не про людину, а про посаду. У кожного президента має бути "свій Гетманцев", – каже директор з комунікацій Центру соціально-економічних досліджень CA SE Україна Микола Малуха.

За його словами, у попереднього президента Петра Порошенка була своя "попередниця Данила Гетманцева" – Ніна Южаніна. Її риторика, її діяльність один в один збігалися з риторикою і діяльністю свого наступника: вона виступала за фіскалізацію та РРО, проти ФОП, проти ІТ, яких мріяла перевести у загальну форму оподаткування, проти доступного розмитнення вживаних авто тощо.

Подібну думку висловлюють і представники бізнесу. Вони розуміють, що навіть якщо досягнуть звільнення депутата, то на його місце прийде людина зі схожими поглядами.

"На жаль, проблема не в самому Гетманцеві, а в тому, що подібний світогляд на економічні процеси має переважна більшість можновладців, бо хтось за ці закони голосує, хтось їх підписує. Тому звільненням одного депутата, нехай і такого одіозного, проблему не вирішити. Але прецедент позитивний, українці час від часу мають нагадувати чиновникам, хто в хаті господар", – написав на своїй сторінці Facebook співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

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