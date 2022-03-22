Бизнес на крови? Как в Украине торгуют "билетами за границу"

Мужчины платят немаленькие суммы, чтобы добраться до другой страны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После введения в Украине военного положения, массово активизировались мошенники, готовые нажиться в буквальном смысле на чем-либо. Они ищут разнообразные способы, как обзавестись немаленькими денежными средствами.

"Сегодня" расскажет вам об одной из самых популярных схем, которой во время войны пользуются нечестные граждане.

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Да, одной из таких является небесплатная помощь при пересечении границы. Схема работает просто: вам выдают справку о непригодности или срочную операцию, например, в Польше и с этими документами вы, как уверяют мошенники, вы беспрепятственно пересекаете границу ( ведь "там есть свой человек").

Где случались подобные случаи?

О таких случаях сообщали, в частности, пограничники Черниговского отряда. К примеру, вчера, 21 марта, служащие обнаружили поддельные справки с военкомата у восьми мужчин в возрасте от 20 до 54 лет.

Лица с фальшивыми справками о непригодности к военной службе рассказали, что "купились" на объявления в интернете, в которых предлагали гарантированный выезд за границу.

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Неоднократно о таких схемах информировали и на Закарпатье. Там за услугу справки о срочной операции в Польше и пересечении границы требовали ориентировочно 2000 евро, бывало, украинцы в соцсетях писали и о 5000 евро. По словам экснародного депутата, депутата Мукачевского горсовета Виктора Балоги, на Закарпатье этот бизнес по теневому обороту уже достиг промышленных масштабов.

Как выглядят незаконные услуги?

Нам встретились такие объявления о своеобразной помощи пересечь границу. Подобная реклама появляется и в Instagram, и в Facebook. К ней обычно прикрепляется ссылка на телеграмм-канал мошенников.

Незаконное предложение / Фото: скриншот

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Незаконное предложение / Фото: скриншот

Незаконное предложение / Фото: скриншот

Кому запрещен выезд за границу?

Подобные предложения обычно заманивают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И это вполне объяснимо. Только помните, что опасность подобных объявлений в том, что такие действия являются нарушением законодательства Украины в условиях военного времени, исключениями являются:

мужчины, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

А о том, что существует большой риск, что эти деньги у вас заберут и еще и на границе к ответственности привлекут за взятку, даже и напоминать не нужно.

Украинцев обманывают с выплатой 6,5 тыс. грн

Украинцы в соцсетях жалуются, что стали получать странные СМС о якобы начислениях помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.

Текст сообщений примерно такой: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка". Однако текст и размер "помощи" может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.

С помощью такой ссылки мошенники могут похитить ваши данные и получить доступ к банковским счетам либо нанести ущерб вашему устройству и требовать средства за разблокировку.

Напомним, что во время войны в Украине активизировались телефонные мошенники. Они массово обманывают людей, похищая личные данные и блокируя телефоны, стоит лишь нажать одну кнопку.

Раньше мы рассказывали, как в украинских городах и селах вслед за оккупантами исчезает любая еда, матрасы и домашняя птица, которую они варварски забивают среди бела дня. Российские солдаты погорели также на краже ноутбуков и компьютеров в местных органах власти.