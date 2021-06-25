Биткоину предсказали обвал до 25 тысяч долларов

Ситуация на рынке криптовалют стабилизировалась только на время, негативный прогноз JPMorgan остался в силе

Биткоин ждет серьезное падение, считают в JPMorgan / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Несмотря на то, что курс биткоина держится в районе 33-34 тыс. долларов, главную криптовалюту ждет падение до 25 тыс. долларов. Снижение котировок может спровоцировать возможная продажа паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust после шестимесячного периода блокировки.

Такой прогноз озвучили аналитики инвестбанка JPMorgan, пишет Bloomberg. В текущих условиях реальная стоимость биткоина находится в диапазоне 23−35 тыс. долларов, подсчитали специалисты.

"Несмотря на отскок на этой неделе, мы не хотим отказываться от своего негативного прогноза для рынков биткоина и криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению, наши сигналы в целом остаются медвежьими", - отметили эксперты.

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Напомним, биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 этого года. Но за последние месяцы цена криптовалюты обвалилась на 55%.

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":