Крупнейшая крипто-афера. Основатели биржи из ЮАР исчезли с биткоинами на 3,6 млрд долларов

Братья Амир и Раис Каджи перед исчезновением заявляли о хакерской атаке на свою биржу, но инвесторы и правоохранители очень сомневаются в их честности

Братья Каджи пытались убедить клиентов, что в пропаже средств виноваты хакеры / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, CoinGeek

Основатели криптовалютной биржи Africrypt в ЮАР, братья Амир и Раис Каджи, исчезли вместе с биткоинами стоимостью 3,6 млрд долларов. Пропажа монет на такую сумму является крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой. Братьев и пропавшие биткоины активно ищут, но результатов пока нет.

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Первые признаки проблем на криптобирже Africrypt появились после рекордного роста биткоина в апреле, пишет Bloomberg. Тогда главный операционный директор Africrypt Амир Каджи (старший брат Раиса) заявил, что биржу якобы взломали. Для "ускорения возврата средств" он попросил инвесторов не обращаться к юристам и правоохранителям и вообще не сообщать об этой ситуации.

Раис и Амир Каджи

Некоторые клиенты биржи сразу заподозрили неладное и связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys. Эта компания занялась расследованием ситуации и продолжает его после того, как Амир и Раис Каджи пропали. Выяснилось, что средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков. Монеты прошли через "миксер", чтобы их невозможно было отследить.

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Юристы уже уведомили правоохранителей. Южноафриканское подразделение по расследованию приоритетных преступлений The Hawks, в свою очередь, предупредило криптобиржи по всему миру о предполагаемой краже – на случай если братья Каджи попытаются конвертировать свои биткоина в фиатные валюты.

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Аналитики считают, что этот случай может подстегнуть разные страны к регулированию рынка криптовалют. Эта тенденция и так набирает обороты. Например, недавно Китай ввел запрет на майнинг. В стране остановились крупнейшие криптовалютные фермы, а местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами. Это привело к резкому падению курса биткоина.

К слову, в Украине тоже думают над переводом криптовалют в легальное поле. Законопроект о цифровых активах уже принял в первом чтении. В Министерстве цифровой информации предлагают ускорить процесс, так как Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":