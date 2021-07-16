Биткоин зашел на новый виток обвала: почему упал курс и что дальше

Биткоин снова переживает падение / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс биткоина впервые с 26 июня опускался ниже 31,5 тыс. долларов. За последнюю неделю цифровая монета подешевела на 6%, снижение за месяц составило 21%. Новый виток падения происходит на фоне ужесточения госконтроля за криптовалютными транзакциями в США. В Китае также заявили, что не откажутся от давления на крипторынок.

Администрация президента США Джо Байдена собралась отслеживать переводы средств в цифровых активах, которые используются для выплат хакерам. Такие нормы хотят использовать для борьбы с киберпреступниками, которые используют вирусы-вымогатели.

По данным CoinDesk, после достижения локального минимума биткоин немного подрос, но позже снова перешел к снижению. Утром 16 июля криптовалюта торгуется на уровне 31,7 тыс. долларов. Капитализация по-прежнему не превышает 600 млрд долларов.

Курс биткоина 16 июля

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На неделе с 19 по 25 июля биткоин все еще будет слабо интересным для массовых инвестиций, спрогнозировал для сайта "Сегодня" главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. Но, по его словам, вопрос начала роста стоимости Bitcoin – это вопрос времени.

"Курс продажи на разных биржах будет колебаться в диапазоне 23-33 тыс. долларов. Прогноз по нижней стоимости снижен, так как в летнее время, когда деловая активность не растет, покупательский спрос на криптовалюты в целом в разы ниже. Основным триггером для роста цены станет сообщение о том, где проявятся криптодобытчики из Китая... Риск инфляции во всем мире тоже будет поводом роста стоимости Bitcoin, как только начнется волна покупок. Можно сказать, что уже сейчас эта новость формирует отложенный спрос", – объяснил Ковальчук.

Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта потеряла около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

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