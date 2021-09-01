Биткоин упал в цене, а Ethereum – вырос: что случилось на рынке криптовалют

Биткоин упал в цене. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина, в среду, 1 сентября, снова снизился в цене. За последние сутки он стал дешевле на 1,36%.

К 11:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 202 долларов

Цена других криптовалют

Ethereum – 3520 долларов (+5.16%);

Litecoin – 172,5 долларов (-0.26%);

NEO – 52,51 долларов (-1.22%).

Что происходит на рынке

Биткоин зацепился за 47 тыс. долларов и торгуется в первый день осени около занятых недавно уровней.

"Хотя пока токен не демонстрирует признаков начала нового штурма 50 тыс. долл., сам факт нахождения на повышенных ценовых уровнях стабилизирует настроения участников крипторынка. Тем более, индекс доминирования биткоина продолжает снижаться, достигая в данный момент уже 42%, что указывает на широкий интерес покупателей к альткоинам", – отмечает руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

Позитивный настрой демонстрируют альткоины из ТОП-10, и главным из них остается Ethereum, который прибавляет за последние сутки почти 9% и преодолевает 3 500 долларов на волне спроса на блокчейн проекта.

"В данном случае позитивный импульс могли создать NFT CryptoPunks, заключившие соглашение с голливудской командой агентов United Talent Agency (UTA). Они будут продавать права на использование CryptoPunks на ТВ, в кино и в играх. Это один из первых проектов NFT, созданных на блокчейне Ethereum и до недавнего времени это была более нишевая тема, однако сейчас ситуация стремительно уходит в мейнстрим с ростом популярности NFT сектора", – добавляет Владимир Позний.

По его словам, весь спрос на NFT тут же транслируется в спрос на блокчейн Ethereum.

"Таким образом, по мере продвижения сектора можно ожидать новых максимумов по ETH. Кроме того, сильнейшим по силе импульсом станет реализация новых этапов перехода на ETH 2.0", – отмечает руководитель EXANTE Украина.

Нужно ли украинцам декларировать криптовалюту

Как рассказали в Госналоговой службе, на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.

"Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", - отметили в Госналоговой службе.

Также мы писали о том, что:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;

после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":