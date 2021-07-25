Биткоин резко взлетел в цене: что происходит на рынке криптовалют

Еще 20 июля цена монеты падала до локального минимума в 29,2 тысячи долларов

Биткоин и эфириум выросли в цене / Фото: AFP, Pixabay

В воскресенье, 25 июля, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – превысил 34 тыс. долларов. Так, после того, как поднялась стоимость на 7%, актив обновил ценовой максимум с 12 июля. Рост за четыре дня превысил 17%.

За последние сутки изменилась цена и других криптовалют:

Ethereum – 2157,49 долларов (+1,21%);

Litecoin – 125,34 долларов (-0,74%);

NEO – 30,64 долларов (+2,09%).

Недавно биткоин внезапно перешел к росту. Всплеск оптимизма вновь вызвал Илон Маск. Он заявил, что Tesla, вероятнее всего, вновь начнет продавать свои электромобили за биткоины.

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Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":