Біткоїн різко злетів у ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Ще 20 липня ціна монети падала до локального мінімуму в 29,2 тисячі доларів

Біткоіни і ефіріум виросли в ціні / Фото: AFP, Pixabay

У неділю, 25 липня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну - перевищив 34 тис. доларів. Так, після того, як піднялася вартість на 7%, актив оновив ціновий максимум від 12 липня. Зростання за чотири дні перевищило 17%.

За останню добу змінилася ціна й інших криптовалют:

Ethereum – 2157,49 доларів (+1,21%);

Litecoin – 125,34 доларів (-0,74%);

NEO – 30,64 доларів (+2,09%).

Нещодавно бїткоіни раптово перейшов до зростання. Сплеск оптимізму знову викликав Ілон Маск. Він заявив, що Tesla, найімовірніше, знову почне продавати свої електромобілі за біткоїни.

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Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись із рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїни передрекли обвал ще на 80%.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":