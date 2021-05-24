Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалют

Самую высокую активность проявили покупатели из США. Рынок цифровых активов уже очень скоро восстановится после обвала, считают аналитики

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет криптовалюты – воспользовались недавним обвалом биткоина. За время паники на рынках они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов. По нынешнему курсу это более 440 млн долларов. Такое поведение крупных биткоин-холдеров вселят в рынок оптимизм по поводу дальнейшей судьбы актива, считают аналитики Crypto.Pro.

Большая часть трафика на криптовалютные биржи пришла из Соединенных Штатов, подсчитал основатель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

"Каждый раз при существенной ликвидации есть хороший шанс для покупки. Я не удивлюсь, если Bitcoin и Ethreum за неделю восстановят потерянное при падении", – добавил соучредитель Three Arrows Capital Кайл Дэвис.

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Впрочем, пока что ситуация другая. За выходные криптовалюта подешевела с 40 тысяч долл. до 31,1 тысячи долл. За ночь воскресенья курс восстановился до 35 тысяч долл., но показывает снижение в суточном выражении. По состоянию на утро 24 мая биткоин снова торгуется в районе 39 тыс. долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 24 мая

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.