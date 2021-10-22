Билеты от 30 евро: авиакомпания лоукостер открывает новые рейсы из Киева в Европу

Куда можно полететь за 30 евро / Фото: Getty Images, avianews.com, Коллаж: Сегодня

Испанская авиакомпания-лоукостер Vueling открывает прямые рейсы из Киева в Париж с 5 декабря 2021 года. Стоимость билета в одну сторону составляет от 30 евро.

Об этом сообщает сайт avianews.

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Отмечается, что рейсы между двумя странами будут проходить два раза в неделю. В декабре график будет ненормированным, а уже в январе самолет будет соединять столицы по вторникам и воскресеньям.

Для рейсов будет использоваться международный аэропорт "Борисполь" и французский аэропорт "Орли", который расположен всего в 15 километрах от Парижа.

Самые дешевые билеты из Киева в Париж предусматривают тариф Basic, в который входят перевозка одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже весом до 10 кг.

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Соглашение об открытом небе с ЕС

Запуск этого и других прямых рейсов в Европу стали возможными после подписание 12 октября Соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС.

Согласно договору, на первом этапе имплементации европейские и украинские авиакомпании смогут летать по любым маршрутам между странами неограниченное количество раз.

Ранее мы писали, что из-за новых карантинных ограничениях авиакомпания "МАУ" вводит дополнительные требования для пассажиров внутренних рейсов.

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А также сообщали, что лоукостер Wizz Air запускает новые рейсы из Киева в Европу.