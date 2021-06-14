Бежать в обменники? Курс доллара упадет – эксперт

Гривня укрепляется / Фото: AFP

Доллар, который в последние дни падает в цене, продолжит тенденцию на удешевление.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 26,8/27,0 грн", - рассказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 14 июня, установил курс 1 доллар США – 27,04 грн.

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Как известно, после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Украины есть все необходимые инструменты для движения в НАТО, а Вашингтон готов поддержать Киев на этом пути, курс гривни в среду, 9 июня, вырос до 27,1 за доллар.

Также сообщалось, что, несмотря на успешное размещение ОВГЗ и серьезное укрепление украинской валюты на межбанке, на внешних рынках мы пока торгуем в минус, так что отрицательное сальдо превышает 1 млрд долларов. Поэтому, даже несмотря на нынешний рост курса гривни, она может упасть до 27,45 за доллар и 33,50 за евро.