Доллар заметно подешевел – ждать ли курса ниже 27 гривен

Гривня продолжает крепчать: за неделю она "отобрала" у доллара еще 21 копейку, средний курс наличной продажи перед выходными остановился на 27,14 грн/доллар. "Пикирование" курса, начавшееся на прошлой неделе, постепенно сменилось плавным снижением, но нисходящий тренд не изменился.

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Будет ли укрепляться гривня и дальше и как долго, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар дешевел всю неделю, но к выходным темпы его ослабления снизились. Тем не менее за неделю гривня отыграла у доллара 21 копейку. При этом курс покупки опустился ниже 27 гривен, а курс продажи к нему приблизился. Опять были побиты курсовые рекорды года: так дешево американская валюта стоила последний раз почти год назад, в конце июне 2020 года, но тогда тренд был восходящим.

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Окончательный курс перед выходными – 27,14 грн/доллар в продаже и 26,95 грн/доллар в покупке.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,05 грн (на 15 коп., ниже чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,07 грн (на 15 коп. ниже, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник курс 27,29 грн/доллар (-21 коп.), продолжил энергично укреплять гривню. В четверг курс достиг 27,09 грн/доллар (-20 копеек), но в пятницу регулятор чуть ослабил гривню – 27,11 грн/доллар. На понедельник, 14 июня, Нацбанк установил курс 27,04 грн/доллар, укрепив гривню еще на 7 копеек.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главным драйвером укрепления гривни третью неделю подряд является Минфин, продавший в минувший вторник ценных бумаг на рекордную сумму – 19,12 млрд грн (неделю назад было 15,86 млрд грн). В итоге курс доллара начал быстро снижаться – нерезиденты активно сдавали валюту для покупки гривневых ОВГЗ. И если бы не выход Нацбанка на межбанковский рынок с покупкой валюты, то гривня укрепилась бы еще больше, заметно ниже 27 грн/доллар.

"Регулятор на этот раз выкупил валюты вдвое больше, чем неделю назад – 40 млн долларов, давая понять: обвала курса ниже 27 грн он не допустит. Очевидно, что наличный рынок пошел вслед за безналичным, тем более что особого спроса на валюту среди населения сейчас нет, ее предложение больше, – анализирует Александр Охрименко. – Рост продажи налички физлицами объясним: карантин ослаблен, курортный сезон начинается, в итоге начал быстро реализовываться отложенный спрос на отдых. Это дополнительно снижает курс наличного доллара".

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Олег Пендзин критикует столь активное заимствование правительством средств, да еще под более высокие проценты, чем неделю назад: по 2-летним бумагам было 12,05% годовых (+0,55%), по 3-летним – 12,30% (+0,2%), по 5-летним – 12,52 (+0,2%).

Эксперт говорит, что правительство находится "на шпагате": впереди крупные выплаты по предыдущим займам, с 1 июля очередное повышение соцстандартов, а денег в казне не хватает, приходится занимать все больше и под все более высокие проценты. Пока это ситуативно укрепляет гривню.

Андрей Шевчишин отметил, что курс стабилизировался вблизи своих максимумов после активных продаж валюты нерезидентов – 27,10.

"Жесткая позиция регулятора и выкуп в резервы валюты придали уверенности покупателям, но пока продавцы остаются в большинстве", – говорит Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов на этот раз неодинаковы.

Если Александр Охрименко ожидает дальнейшего снижения курса до 27 грн/доллар, а Андрей Шевчишин говорит о боковом тренде (небольшие колебания вверх-вниз), то Олег Пендзин сказал, что курс стало прогнозировать сложно даже на неделю вперед, так как непонятны действия Минфина.

"Вместо того, чтобы регулярно размещать ОВГЗ под стабильные проценты, получается "то густо, то пусто": когда нужны деньги, ставки резко повышаются, когда не очень нужны – ставки снижаются до непривлекательных, – анализирует Олег Пендзин. – Рынок лихорадит. Поэтому, если аукцион в следующий вторник окажется провальным, что вполне вероятно, то курс доллара может заметно пойти вверх".

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По оценкам Александра Охрименко, Нацбанк начнет активно выкупать валюту, когда курс доллара снизится до 27 грн/долллар.

"Ниже 27 гривен не будет, но пока ожидаем тренд на снижение", – уверен Охрименко.

Андрей Шевчишин уверен, что на следующей неделе игроки могут взять паузу в ожидании итогов встречи Байден-Путин (16 июня) и решения НБУ по ставке (17 июня).

"У нерезидентов много накопленных гривневых позиций уже, поэтому они скорее всего продолжат покупку ОВГЗ в ближайший вторник. Высокая инфляция в Украине в мае (годовые темпы 9,5%), настраивает рынок на повышение ставки НБУ. Ожидаем сужение активности и движение гривни в боковике 27,05-27,15 гривен за доллар", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты уточнили свои прогнозы.

Александр Охрименко уверен, что гривня не будет как минимум дорожать не только в июне, но и в июле и в первой половине августа. Поэтому совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара, актуален еще на два месяца.

Андрей Шевчишин утверждает: сейчас самое время покупать дешевеющую валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более. Повышение курса доллара возможно осенью, примерно через 100 дней.

"Курс 27 гривен за доллар – думаю, что дно. НБУ активно выкупает валюту, и полагаю, что будет стоять жестко на этих уровнях", – конкретизировал эксперт.

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