Откладывать можно с любой зарплаты! Рассказываем, как копить деньги и богатеть

Как правильно копить деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

До зарплаты осталась неделя, а купить важную вещь или осуществить срочный денежный перевод нужно прямо сейчас. С такой ситуацией сталкивался каждый из нас, но не все умеют правильно откладывать деньги и экономить.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал "Сегодня", как правильно накапливать деньги и при этом не ограничивать себя в важных расходах.

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Формируйте фонд

Каждому человеку нужно понять важные детали о своей заработной плате.

Она, как основа, позволяет не только тратиться на текущие потребности, но и формировать фонд, который через 5-10 лет перекроет ваш доход по основному месту получения денежных средств, рассказал эксперт.

По словам Болтяна, сделать так, чтобы заработной платы всегда хватало поможет четкий план.

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План денежных поступлений, план расходов (в месяц, на неделю, на каждый день), план по формированию финансовых накоплений, план по инвестициям.

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"У всех, абсолютно у всех, возникают сомнения, что это сработает. Но, обратитесь к таким методикам, как правило 10%, или правило 50/30/20 и другие ", – уверяет аналитик.

Это правила, в рамках которых каждый человек обязательно задумывается о долгосрочном денежном плане. В рамках этого плана каждый человек какую-то комфортную сумму регулярно откладывает в резервный фонд.

Правило 10%

Правило 10% заключается в том, что 10% дохода нужно всегда обязательно откладывать в личный фонд накоплений денежных средств.

"Сначала сумма будет незначительной, но важно начать. Если сумма накоплений таким способом через год вас не впечатляет, то умножьте эту сумму на 3 года, или на 5 лет, которые очень быстро пройдут. Накопление уже более весомые", – советует эксперт.

Целью метода 50/30/20 также является достижение баланса между потреблением и сбережениями, которые обеспечат уровень жизни завтра.

Храните частями

Чтобы деньги умножались их следует хранить в равных долях на депозитных счетах, в иностранной валюте, в золотых слитках, в иностранных акциях.

"Но мы в данный момент говорим о той стадии инвестиций, когда человек накопил много денег и может себе позволить отложить часть средств, чтобы они умножались."

Избавиться от соблазна потратить свои сбережения на то мгновенно важное поможет четкий план и видение своих целей.

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