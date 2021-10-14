Відкладати можна з будь-якої зарплати! Розповідаємо, як накопичувати гроші і багатіти

Як правильно збирати гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

До зарплати залишився тиждень, а купити важливу річ або здійснити терміновий грошовий перехід потрібно просто зараз. Із такою ситуацією стикався кожен з нас, але не всі вміють правильно відкладати гроші та економити.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів "Сьогодні", як правильно накопичувати гроші та при цьому не обмежувати себе у важливих витратах.

Реклама

Формуйте фонд

Кожній людині потрібно зрозуміти важливі деталі про свою заробітну плату.

Вона, як основа, дозволяє не тільки витрачатися на поточні потреби, а й формувати фонд, який через 5-10 років перекриє ваш дохід за основним місцем отримання грошових коштів, розповів експерт.

За словами Болтяна, зробити так, щоб заробітної плати завжди вистачало допоможе чіткий план.

Реклама

План грошових надходжень, план витрат (на місяць, на тиждень, на кожен день), план по формуванню фінансових накопичень, план з інвестицій.

Реклама

"У всіх, абсолютно у всіх виникають сумніви, що це спрацює. Але, зверніться до таких методик, як правило 10%, або правило 50/30/20 і інші",-запевняє аналітик.

Це правила, в рамках яких кожна людина обов'язково замислюється про довгострокову грошовому плані. В рамках цього плану кожна людина якусь комфортну суму регулярно відкладає в резервний фонд.

Правило 10%

Правило 10% полягає в тому, що 10% доходу потрібно завжди обов'язково відкладати в особистий фонд накопичень грошових коштів.

"Спочатку сума буде незначною, але важливо почати. Якщо сума накопичень таким способом через рік вас не вражає, то помножте цю суму на 3 роки, або на 5 років, які дуже швидко пройдуть. Накопичення вже більш вагомі", – радить експерт.

Метою методу 50/30/20 також є досягнення балансу між споживанням і заощадженнями, які забезпечать рівень життя завтра.

Зберігайте частками

Щоб гроші примножувалися їх варто зберігати в рівних частках на депозитних рахунках, в іноземній валюті, в золотих злитках, в іноземних акціях.

"Але ми зараз говоримо про ту стадії інвестицій, коли людина накопичила багато грошей і може собі дозволити відкласти частину коштів, щоб вони примножувалися."

Позбутися від спокуси витратити свої заощадження на щось миттєво важливе допоможе чіткий план і бачення своїх цілей.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як вберегти свої заощадження від інтернет-злочинців, які постійно вигадують нові схеми обману.

А наші експерти давали поради, як не опинитися у борговій ямі і брати лише потрібні кредити.