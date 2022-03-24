Без процессоров, молока, бумаги и прокладок. Какие санкции сильнее всего бьют по россиянам

Запад вводит санкции против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украина уже четыре недели воюет с Россией. Москва до сих пор называет войну, в которой уже погибло около 15 тысяч российских солдат, спецоперацией. При этом российские говорящие головы окрестили санкции, введенные западом, экономической войной против России.
"Сегодня" поговорили с экспертами, чтобы узнать, какие западные санкции сейчас наносят самый больший вред российской экономике.
Отток мозгов
Когда Путин начинал войну в Украине, он явно недооценил коллективный Запад, который, несмотря на мягкость своих позиций, все-таки ввел против России достаточно жесткие экономические санкции.
Первым от них пострадал финансовый сектор. Несмотря на то, что SWIFT российским банкам отключили частично, многие компании уже испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.
"Стоит понимать, что как-то оценить эффект от санкций получится спустя какое-то время, поскольку он проявляется не моментально. Однако уже сейчас можно выделить несколько потенциально самых болезненных. В первую очередь – это уход платежных систем: Visa, Mastercard, а также частичное перекрытие SWIFT. Да, благодаря технологии Центробанка страны население может продолжать пользоваться картами данных систем для внутренних покупок, тогда как внешние сделки оказались перекрыты", – объясняет "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.
Это дало несколько неожиданный эффект. Из России начали убегать программисты. Ведь эти люди в основном зарабатывают деньги на Западе, а тратят их по месту проживания. Но теперь им это стало неинтересно.
"Одним из самых неприятных последствий для страны является массовый отток айтишников. Считается, что с начала войны страну покинули порядка 100 тысяч человек, которые перебрались в соседние страны: Грузию, Армению, Казахстан и другие страны", – продолжает Сергей Сароян.
По его словам, для принимающей страны подобная тенденция это мощный драйвер роста, но одновременно с этим и сильный удар по индустрии внутри России.
"Профессиональные кадры уезжали из страны и до этого, но не такими темпами. Их отъезд связан как с неодобрением действий правительства, так и отказом американских сервисов – жизненно важных для разработчиков, чтобы поддерживать отношения с российскими компаниями", – говорит Сароян.
Импортозамещение провалилось
Начиная с 2014 года, когда против России ввели первые санкции за аннексию Крыма, в этой стране говорили об импортозамещении. Политики говорили, что санкции пойдут только на пользу экономике, и в итоге там все только выиграют от них.
Но когда запад ввел против РФ действительно жесткие санкции, то оказалось, что без западных технологий Россия не может самостоятельно сделать ничего высокотехнологичного.
Например, в области производства микропроцессоров, которые сейчас нужны для любого сложного бытового прибора, РФ отстала от запада на 16 лет и находится на уровне 2006 года. Чтобы вы понимали степень развития технологий тех лет, приведем пример – в конце 2006 года самым продаваемым телефоном в российских магазинах была кнопочная Nokia 1110.
Что говорить о процессорах, если в России, как оказалось, не могут сделать даже упаковку для молока или произвести офисную бумагу. Все это делалось из импортных комплектующих.
"Вообще, потребность в закупках сырья и материалов за рубежом для внутренних производств сильно недооценивается. Это совершенно нормально, что одна страна не в состоянии создавать все на свете и именно поэтому по всему миру существуют сложные цепочки поставок", – говорит эксперт.
По его словам, проблемы с импортозамещением возникли бы даже у такой экономически сильной страны как США: для создания условного Boeing производитель сотрудничает с десятками фирм-подрядчиков из Азии, Европы и Австралии.
"Даже такое простое производство, как молочное, очень сильно зависит от импорта: корм, ветеринарные препараты, закваска и т.д. Возросший курс рубля уже привел к росту стоимости импортных и российских товаров, и дефициту, который со временем будет только усиливаться и толкать цены дальше вверх. Уже сейчас бумага А4 подорожала в 3 раза, а в Госдуме РФ предлагают заменить тетрапак для соков и молочных продуктов стеклянной тарой", – продолжает эксперт.
Национализация не поможет
В России же хотят решить проблему дефицита импортных товаров путем национализации иностранных предприятий на территории страны. То есть их попросту украдут, как это уже произошло с иностранными самолетами, которые российские авиакомпании отказались возвращать хозяевам.
Но спасти страну от дефицита это не поможет. Ведь на этих предприятиях используются как иностранные технологии, так и иностранные комплектующие.
"Решение об уходе большого количества иностранных компаний, которое также будет способствовать дефициту: автозапчасти, техника, оборудование, средства гигиены и многое другое. Многое в принципе не производится в России. И даже то, что имеет штамп о "российском происхождении", на самом деле просто собирается внутри страны из завозных частей. Поэтому и разговоры о национализации, которая по мнению популистов позволит решить хоть какие-то проблемы, выглядят крайне нелепо", – резюмирует Сергей Сароян.
Поэтому по словам эксперта, все эти факторы в совокупности должны привести к серьезному падению качества жизни в стране уже в течение ближайших недель.
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