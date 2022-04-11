Без портов, бизнеса и урожая – как в мире оценивают убытки в Украине от войны

По прогнозам Всемирного банка, в Украине существенно снизится ВВП из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ВВП Украины может сократиться на 45,1% из-за вторжения России. Из-за войны на большей части страны закрылись бизнеса, сократился экспорт, прекратилась экономическая деятельность.

Как сообщает Reuters, сокращение ВВП на 30,7% в течение года будет заметно также в Беларуси и Молдове. В России ВВП сократится на 11,2% из-за западных санкций.

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По информации Всемирного банка, в Украине сейчас почти половина предприятий закрыты, остальные работают в нормальном режиме.

Ущерб от войны

Удар по 90% экспорта зерна и половине общего экспорта нанесло закрытие черноморских портов. Во многих областях также невозможно начать посевную и впоследствии – собрать урожай.

В начале марта ущерб в инфраструктуре Украины оценивали в 100 миллиардов долларов – это две трети ВВП Украины в 2019 году. Но эти цифры сейчас намного выше, хотя и подсчитать их сложно, поскольку война нанесла еще больший ущерб.

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Эксперты не берутся за слишком четкие прогнозы, поскольку многое до сих пор "в подвешенном состоянии". К примеру, неизвестно, сколько еще будет продолжаться война, и какова будет интенсивность боев.

Помощь Украине

Однако базовые сценарии показывают ценовой шок на сырье и сокращение ВВП Украины на 75%. В то же время в России сократится производство на 20%.

"Украина немедленно нуждается в огромной финансовой поддержке, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки украинских граждан, страдающих и справляющихся с экстремальной ситуацией", – подчеркнула вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

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Всемирный банк предоставил Украине 923 млн долларов в виде ссуд и грантов. В настоящее время готовят дополнительный пакет поддержки на сумму свыше 2 млрд долларов. Это позволит Украине в дальнейшем выплачивать зарплаты людям и выполнять обязательства по внешнему долгу.

Поддержка украинцев

Внутренние переселенцы в Украине могут получить помощь на семью по программе ЮНИСЕФ и Минсоцполитики. За три месяца они могут получить 33 тыс. грн.

Финансовую помощь окажут родителям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей, из которых хотя бы один ребенок не достиг двух лет. На поддержку могут рассчитывать и семьи, у которых двое или больше детей, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Предоставляют украинцам и 6500 грн помощи от государства. Некоторые еще не получили денег, хотя подали заявку вовремя и успешно. В ПриватБанке объяснили, что деньги на эти нужды перечисляет Министерство экономики, не выплатившее всю сумму. Клиентов заверили, что деньги обязательно придут, но позже.

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