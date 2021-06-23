Без МВФ будет туго. Украина должна отдать кредиторам 10 млрд долларов за 12 месяцев

/ Фото: Официальный сайт НБУ, REUTERS/Valentyn Ogirenko

В течение следующих 12 месяцев только валютные выплаты Украины по государственному и гарантированному государством долгу составят 10 млрд долларов. К слову, это почти треть золотовалютных резервов Украины, которые составляют 27,8 млрд долларов. В гривневом сегменте рынка погашение основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.

Такие данные содержатся в Отчете о финансовой стабильности, который подготовил Национальный банк Украины (НБУ).

Пик валютных выплат состоится в сентябре 2021 года. За этот месяц официальный Киев должен отдать кредиторам более 3 млрд долларов. Поэтому, по мнению Нацбанка, Украине крайне важно снять с паузы сотрудничество с МВФ.

"Украине крайне важно иметь постоянный доступ к международному финансированию. Программа МВФ для стран, которые имеют низкий рейтинг, является определенным страховым полисом и гарантией того, что период выплат будет пройден гладко, с минимальными рисками для макроэкономической и финансовой стабильности", – говорится в документе.

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Напомним, ранее аналитики ICU ожидали, что золотовалютные резервы составят 31 млрд долларов в 2021 году. Этот прогноз предусматривал получение денег от МВФ, и теперь его реалистичность оказалась под вопросом.

Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

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