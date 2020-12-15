Валютные резервы Украины впервые за 12 лет превысят нормативы МВФ – ICU

В ICU таке ожидают, что золотовалютные резервы на этом фоне увеличатся. По прогнозам, они составят 31 млрд долларов в 2021 году. Это впервые за 11-12 лет превысит уровень "достаточного количества", который рассчитывает МВФ. Сейчас, для сравнения, резервы составляют 26,14 млрд долларов.

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Такие расчеты озвучил руководитель подразделения инвестгруппы ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко, передает Интерфакс-Украина.

"То есть впервые со времен кризиса 2008-2009 годов резервы должны превысить 100% по метрикам достаточного количества, которые рассчитывает МВФ", – добавил Мартыненко.

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Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство Fitch ожидало, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов. Это могло бы произойти, если бы Украина получила второй транш МВФ до конца 2020 года.

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Первый транш по программе stand-by Украина получила в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами. Однако дата визита миссии МВФ, по итогам которого решится судьба второго транша, все еще неизвестна.

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