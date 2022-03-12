Без кэшбека! Какие украинские банки отключили популярную услугу

Некоторые банки в Украине отключили услугу кэшбэка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные платежные системы Visa и MasterCard решили отменить комиссию интерчейндж по операциям с банковскими платежными картами.

Как информирует Finance.ua, теперь банки-эмитенты не будут получать доход от банков-эквейеров, а значит и не смогут выплачивать оговоренный ранее кэшбек.

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Какие банки отменили кэшбек?

Sportbank. 8 марта он объявил об отмене начисления кэшбека. Банк убрал все ранее активированные категории кэшбека и закрыл возможность их активации. В то же время, начисленный ранее кэшбек сохраняется. Его можно вывести на карту и использовать для расчетов в магазинах;

8 марта он объявил об отмене начисления кэшбека. Банк убрал все ранее активированные категории кэшбека и закрыл возможность их активации. В то же время, начисленный ранее кэшбек сохраняется. Его можно вывести на карту и использовать для расчетов в магазинах; мобильный банк izibank также "обнулил" все кэшбековые категории. Клиентам банка сообщили об этом еще 4 марта;

также "обнулил" все кэшбековые категории. Клиентам банка сообщили об этом еще 4 марта; Альфа-банк объявил о приостановлении начисления кэшбека по программе лояльности Cash’U Club, бонусным программам "Вигода", "Travel", "Еко Маркет" та "Альфа Connect" по всем картам с 15 марта.

Кто продолжил начислять кэшбек?

Не все банки отключили кэшбек. В частности, продолжает начислять и выплачивать кэшбек:

Таскомбанк. По его картам "Большая пятерка" и Pudra Card действует начисление кэшбеков по фиксированным категориям покупок за кредитные средства.

По его картам "Большая пятерка" и Pudra Card действует начисление кэшбеков по фиксированным категориям покупок за кредитные средства. ПУМБ. Ранее банк сделал невозможным выбирать категории для кэшбека, однако сейчас вернул такую услугу. Можно выбрать три категории из шести предложенных, которые будут действовать до конца месяца.

"Кредитные каникулы" от банков

С начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили о так называемых кредитных каникулах.

О такой инициативе уже сообщили:

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ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);

Райффайзен Банк (кредитные каникулы на два месяца);

ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);

Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);

Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Кроме кредитных каникул НБУ ежедневно вводит новые правила для банков и их клиентов, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Украине. В частности, с началом войны действовали жесткие ограничения на валютном рынке, а с 8 марта их несколько ослабили.

Напомним, что украинцам рекомендовали не снимать гривню наличными, если они планируют уехать за границу. Лучший вариант – расчет банковской картой.