Без импортных товаров, скромно и в долг! Как россияне будут жить под санкциями

В России дефицит продуктов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции уже достаточно серьезно ударили по российской экономике. Многие россияне, понимая, к чему приведет безумная авантюра Путина, бросились в магазины скупать товары первой необходимости. В роликах в интернете видно, как пенсионеры дерутся за сахар.

"Сегодня" поговорили с экспертами и выяснили, как изменится жизнь граждан под санкциями.

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Хорошо не жили, нечего и начинать

В России всегда говорили, что у них могучая армия и сильная экономика. Но как показали три недели войны в Украине, оба эти утверждения не отвечают действительности. Российские солдаты только и могут, что стрелять по мирным городам, а из-за западных санкций финансовая система России превратилась в колосса на глиняных ногах.

"Потребительские настроения в России будут ухудшаться, однако потенциал кризиса для населения преувеличивают. Причина в том, что среднестатистический россиянин всегда жил довольно скромно и в долг. Рост цен на продукты питания, более вероятно, составит около 30%", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Если девальвация рубля в ближайшие месяцы закрепится в диапазоне 30% от привычного курса за последние годы, то цены также будут держаться высокие.

"Цены будут оставаться высокими, не взирая на динамику цен не нефть. Как известно, война – дело затратное. На эту войну Россия будет продолжать тратить деньги и собирать их, как и Украина, с бизнеса и с населения. Это простая экономика войны", – говорит Сергей Болтян.

Хотя Россия со временем все-таки может пойти на госрегулирование цен, а это может привести к дефициту товаров.

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"Попытка быть либеральным в экономике в текущей ситуации обречена на провал и лишь углубит внутренние структурные проблемы. Переход РФ на рельсы военной экономики неизбежен с тотальным обнищанием, дефицитом и талонами", – говорит экономист Эрик Найман.

Исчезнут импортные продукты

Эксперт ожидают, что тотального дефицита, как во времена СССР, в России не будет, но ряд товаров исчезнет с полок магазинов.

"Дефицита товаров сейчас не наблюдается, и критики власти в стране нет. Импортозамещением в РФ начали заниматься давно, но определенных товаров у них просто не станет, и заменить их аналогами они не смогут. Это сильно демотивирует население страны и настроит людей против правительства", – говорит Сергей Болтян.

То есть агрессией против Украины Россия все-таки будет настраивать население против себя.

"А это гораздо более сильный ущерб, чем просто экономический удар в виде дефицита товаров", – говорит эксперт.

Роскошь, а не средство передвижения

После введения западных санкций многие автопроизводители заявили об уходе с российского рынка, а "Авто-ВАЗ" объявил о том, что останавливает производство из-за дефицита запчастей.

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"Если брать рынок автомобилей, то перелома значительного мы также не ждем. И причина такая же – здесь уже было все нехорошо. Например, в течение последних лет в России наблюдается рост продаж китайских автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынке. Причина в чем? В том, что цена их продукции доступная. Но доступная даже не для покупки за полную стоимость, а для покупки в кредит", – говорит Сергей Болтян.

В 2021 году спрос на автокредиты вырос на 51%. В декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов в России на новые и подержанные машины составил 1,28 млн руб., что стало историческим максимумом.

"Электроника и гаджеты – это открытый рынок для китайской продукции. Все компании, которые уйдут с рынка будут стараться работать с Россией через Казахстан или через Китай. Однако в ближайший год как на первичном, так и на вторичном рынке стоимость различных гаджетов увеличится на 20-55%", – продолжает Сергей Болтян.

Туры по "Золотому кольцу" и нищенские зарплаты

В условиях роста курса доллара поездки за рубеж для большинства россиян станут не по карману. Более того, уже сейчас многие туроператоры говорят, что отдых внутри России подорожает на 30%.

"Зарубежный отдых россиян сконцентрируется на таких странах, как Египет, ОАЭ, Россия. Выезжать в Европу мало кто мог себе позволить. Для большинства граждан, кто живет за чертой бедности, ничего не изменится. Только ухудшится базовый уровень жизни", – говорит Сергей Болтян.

При этом средняя зарплата в России уже стала существенно меньше той, что получали украинцы до войны. Но внутри РФ это мало кто заметит.

"Средняя заработная плата в привязке к доллару США россиян не интересует, они давно ориентируются только на рублевую доходность. У них привязка идет к прожиточному минимуму", – резюмирует Сергей Болтян.

В целом цены в России сейчас растут на 2% в неделю. Если так пойдет и дальше, то уже через месяц-другой в головах простых граждан пустой холодильник начнет побеждать телепропаганду.

Ранее мы писали о том, как война России в Украине ударит по всему миру. О том, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, читайте здесь.