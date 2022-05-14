Без этих документов не обойтись: что нужно украинцам для работы в ЕС

В некоторых странах спецдокументы не требуются, а в некоторых есть условия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, выехавшие за границу, сейчас пытаются искать там работу. Актуальны и вакансии, где не требуется опыт или знание языка. Обычно у людей нет особых требований, и они готовы работать на разных должностях.

Что для этого нужно? Об особенностях регистрации в разных странах и получении разрешения на работу рассказали в OLX.

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Работа в Польше

В эту страну выехало больше всего украинцев. Статистика показывает, что с конца февраля по начало мая на OLX разместили 572 вакансии в Польше. И средняя заработная плата составляет почти 4 900 злотых (32 135 грн).

Когда человек въезжает в Польшу, его регистрируют на польской границе или уже по прибытии в местных администрациях. Чтобы трудоустроиться, дополнительные документы оформлять не нужно.

Работа в Германии

В эту страну выехали около 300 тыс. украинцев. В начале мая есть 329 актуальных вакансий, и в среднем за работу предлагают 1 640 евро (50 371 грн).

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В общем, для пребывания в стране требуется кратковременная виза. Однако переселенцы могут жить в Германии и без нее, получив вид на жительство в течение 90 дней после прибытия. Для этого следует подать заявление в иностранное представительство.

Это позволяет жить в стране год с возможностью продления срока пребывания еще на 2 года, а также предоставляет право на помощь Агентства по трудоустройству.

Израиль

В этой стране ситуация другая. По сравнению с другими странами туда поехало значительно меньше украинцев, поскольку процедура приема довольно сложная. Хотя сейчас есть 269 актуальных вакансий в Израиле, и средний уровень зарплат достаточно привлекателен – 85 тыс. грн.

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Однако, чтобы работать, нужна рабочая виза.

Есть особенности и в Великобритании

В этой стране средний уровень зарплат составляет 75 тыс. грн, а вакансий для украинцев на OLX около 120. Однако попасть в эту страну можно при наличии визы и родственников внутри страны.

В то же время без визы и с возможностью работать можно приехать в Великобританию, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, и безвозмездно даст украинцу жилье на 6 месяцев.

Работа в Чехии

Эта страна входит в пятерку самых популярных стран среди искателей на OLX Работа. Сейчас для украинцев около 150 актуальных вакансий. В среднем им предлагают 40 тыс. грн.

С 21 марта переселенцы из Украины могут работать в Чехии без получения разрешения. Однако украинцы, имеющие шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Какие зарплаты предлагают украинцам в неевропейских странах

Ранее мы говорили, что высокие зарплаты для украинцев предлагают в Австралии, Норвегии, США, Швеции и Израиле. Однако эти страны непопулярны среди наших граждан, хоть и у них предлагают привлекательные суммы.

Для этого есть несколько причин:

эти страны находятся вдали от нашей;

количество вакансий меньше, чем в ЕС;

сложная процедура приёма иностранцев.

"Сегодня" расписали, где украинцам платят больше всего.

Также мы рассказывали о кризисе на украинском рынке труда, который сейчас самый большой за последние 10 лет. В Украине в апреле было в двадцать раз меньше вакансий, чем до военного положения, а актуальна средняя зарплата ниже на 10%. Мы объяснили, где теперь ищут людей, с какими условиями, и какие средние зарплаты сейчас в разных сферах.