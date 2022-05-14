Без цих документів не обійтися: що треба українцям для роботи в ЄС

В деяких країнах спецдокументів не потрібно, а в деяких є умови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що виїхали за кордон, зараз намагаються шукати там роботу. Актуальними є і вакансії, де не вимагається досвід чи знання мови. Зазвичай у людей немає особливих вимог, і вони готові працювати на різних посадах.

Що для цього потрібно? Про особливості реєстрації у різних країнах і отримання дозволу на роботу розповіли у OLX.

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Робота у Польщі

У цю країну виїхало найбільше українців. Статистика показує, що з кінця лютого до початку травня на OLX розмістили 572 вакансії в Польщі. І середня заробітна плата складає майже 4 900 злотих (32 135 грн).

Коли людина в'їжджає у Польщу, її реєструють на польському кордоні або уже після прибуття в місцевих адміністраціях. Щоб працевлаштуватися, додаткових документів оформлювати не потрібно.

Робота у Німеччині

До цієї країни виїхали близько 300 тис. українців. На початку травня є 329 актуальних вакансій, і в середньому за працю пропонують 1 640 євро (50 371 грн).

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Загалом для перебування в країні потрібна короткочасна віза. Однак переселенці можуть жити в Німеччині і без неї, отримавши посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття. Для цього потрібно подати заяву в іноземне представництво.

Ця посвідка дозволяє мешкати в країні рік з можливістю подовження терміну перебування ще на 2 роки, а також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.

Ізраїль

У цій країні ситуація інша. Порівняно з іншими країнами, туди поїхало значно менше українців, оскільки процедура прийому досить складна. Хоча нині є 269 актуальних вакансій в Ізраїлі, і середній рівень зарплат досить привабливий – 85 тис. грн.

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Однак щоб працювати, потрібна робоча віза.

Є особливості і у Великій Британії

У цій країні середній рівень зарплат складає 75 тис. грн, а вакансій для Українців на OLX близько 120. Однак потрапити в цю країну можна за наявності візи і родичів всередині країни.

Водночас без візи і з можливістю працювати можна приїхати у Велику Британію, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який безоплатно дасть українцю житло на 6 місяців.

Робота у Чехії

Ця країна входить у п'ятірку найпопулярніших країн серед шукачів на OLX Робота. Зараз для українців є близько 150 актуальних вакансій. В середньому їм пропонують 40 тис. грн.

З 21 березня переселенці з України можуть працювати у Чехії без отримання дозволу. Однак українці, які мають шенгенську, сезонну або спеціальну робочу візу, термін дії якої закінчується менше ніж через 14 днів, можуть подати заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.

Які зарплати пропонують українцям у неєвропейських країнах

Раніше ми розповідали, що високі зарплати для українців пропонують у Австралії, Норвегії, США, Швеції та Ізраїлі. Однак ці країни непопулярні серед наших громадян, хоч і в них пропонують привабливі суми.

Для цього є декілька причин:

ці країни знаходяться далеко від нашої;

кількість вакансій менша, ніж в ЄС;

складна процедура прийому іноземців.

"Сьогодні" розписали, де українцям платять найбільше.

Також ми розповідали про кризу на українському ринку праці, яка нині найбільша за останні 10 років. В Україні у квітні було удвадцятеро менше вакансій, ніж до воєнного стану, а актуальна середня зарплата нижча на 10%. Ми пояснили, де тепер шукають людей, з якими умовами, і які середні зарплати нині у різних сферах.