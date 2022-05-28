Без денег, но с обещаниями: почему украинская гривня стала марионеткой в руках Запада

Запад не спешит финансово помогать Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время курс доллара лихорадит. Сначала он взлетел почти до 40 грн, потом упал до 35-36 грн, а сейчас американца снова продают по 37 грн. Не в последнюю очередь это связано с тем, что запад не спешит финансово помогать Украине в той мере, в которой обещал ранее.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему финансовая помощь не спешит и как это влияет на курс валюты.

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Проблема в ритме

Запад обещает Украине финансовую и военную помощь на десятки и сотни миллиардов долларов. Правда, пока что это больше декларация о намерениях.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, в мае Украина получит от Запада два миллиарда долларов. Однако этой суммы недостаточно для бюджета. Раньше он озвучивал необходимость в финансировании бюджета на уровне пяти млрд долларов.

"В мае у нас нет необходимой суммы. Сейчас мы получили всего 1,2 миллиарда долларов. К концу этого месяца мы ожидаем получить до двух миллиардов долларов, но не пять млрд долларов", – рассказал Сергей Марченко.

В МВФ признают, что финансирование идет неравномерно. Хотя суммарно на ближайшие три месяца 15 миллиардов долларов запланировано.

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"Если сложить выделенные деньги, то это будет больше 15 млрд долларов, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача – сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года", – пояснил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Как это влияет на курс

Эксперты говорят, что такая неритмичность финансирования и приводит к тому, что курс доллара в обменниках скачет.

"Запад ведет себя с финансированием Украины, как с поставками оружия. Нам больше обещают, чем реально выделяют. Поэтому курс очень сильно зависит от этого. И судя по поведению партнеров, мы можем увидеть и 40 грн за доллар. Но я бы пока не рекомендовал покупать валюту по такому курсу. После войны в целом может быть укрепление гривни, когда пойдет помощь на восстановление страны", – пояснил "Сегодня" экономист Даниил Монин.

Правда, по его словам, до победы пока далеко. Поэтому валютный рынок Украины ждут сложные времена.

"Нужно быть готовым к тому, что приход любой финансовой помощи будет корректировать курс доллара в обменных пунктах. Если в Украину будет каждый месяц заходить регулярно хотя бы три миллиарда долларов финансовой помощи и кредитов, то, думаю, курс вполне может сейчас стабилизироваться на уровне 35 грн за доллар. Любые задержки – тянут его вверх. Если же предположить, что финансирование запада прекратится, то мы, вероятно, можем получить двукратную девальвацию национальной валюты", – считает Даниил Монин.

О том, что доллар может подешеветь, говорят и другие эксперты. Летом может произойти ревальвация гривни.

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"Мы видим резкие перепады от 39 до 36 гривень за доллар, которые были обусловлены спекулятивными действиями продавцов. Тактика НБУ отпустить валютный рынок в "свободное плавание" направлена на то, что аппетит спекулянтов как бы ни рос – предложения банков будут более выгодными, и на этом фоне ждать девальвации до уровня 40-45 гривень за доллар США не приходится. Саморегулирование рынка приведёт к тому, что курс будет в средних значениях первого квартала 2022 года на протяжении июня", – комментирует "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Эксперт обращает внимание на то, что официальный курс гривни по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

Что дальше

Эксперты говорят, что ситуация со временем может, как улучшиться, так и ухудшиться. Все будет зависеть от того, сколько продлится война и как потом пойдет восстановление страны.

"Если говорить о недостаточности денежных средств в бюджете страны, то это фактическая ситуация, с которой Украине, если придётся справляться самостоятельно, то в скором будущем неминуемо прийти к дефолту. Сейчас средства от международных партнеров поступают нерегулярно и неравномерно по времени. Кредиторы не будут спонсировать Украину пожизненно", – говорит Болтян.

Важно понимать, что вся финансовая поддержка Украины идёт от сочувствующих стран не безвозмездной помощью, а как отдельная кредитная линия.

"Недостаточность средств в бюджете попытаюсь перекрыть военными облигациями и эмиссией денег. В перспективе на лето страна может продержаться, урезая социальные выплаты, но по внешним долгам платить будет. Позднее, осенью, можно ждать ухудшение ситуации и приостановку выплат по ранее взятым долговым обязательствам, если кредиторы не будут спонсировать нашу страну", – резюмирует Болтян.

В свою очередь Даниил Монин говорит, что надо готовиться к затяжной войне. Поэтому нужно максимально перекладывать бюджетные расходы на плечи Запада.

"Нужно избавить бюджет от всех лишних затрат и ждать американский ленд-лиз, за который нам сейчас не надо будет платить. Это поможет уменьшить расходы, а значит и бюджетный дефицит", – резюмирует Даниил Монин.

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