Бесплатный мобильный интернет для украинцев – как и где можно получить гигабайты

Для украинских беженцев доступен бесплатный мобильный интернет / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
В апреле абоненты мобильного оператора lifecell могут получить бесплатно 5 гигабайт мобильного интернета в 30 странах мира.
О такой помощи украинским беженцам компания сообщила на своем сайте.
Эти гигабайты будут автоматически начисляться в роуминге и дополнительно для их получения обращаться никуда не нужно.
Использовать свои 5 гигабайт можно до 30 апреля, о том, будет ли услуга продолжена на май пока не сообщается.
Где работает услуга?
Получить 5 бесплатных гигабайт можно в таких странах:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Дания;
- Испания;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Македония;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Польша;
- Румыния;
- Сербия;
- Словакия;
- Словения;
- Турция;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Черногория;
- Чехия;
- Швеция;
- Эстония.
Как сэкономить на связи
Другие операторы мобильной связи также предложили помощь украинцам, которые оказались в трудной ситуации из-за войны.
Например Киевстар открыл бесплатный доступ к Киевстар ТВ для абонентов всех телеком операторов, а после компания заявила, что общаться по телефону можно без пополнения счета и оплаты тарифа.
Для тех украинцев, которые были вынуждены выехать за границу ввели возможность использовать мобильную связь по обычным украинским тарифам в 9 странах (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия).
Vodafone после начала войны объявил о предоставлении своим клиентам 1 тыс. минут для звонков по Украине и 10 ГБ интернета.
Срок действия этого льготного пакета составляет 30 дней с момента подключения, также оператор отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства.
Детальнее о доступном роуминге от Vodafone читайте в нашем материале.
"Сегодня" также писали, какие мобильные операторы Европы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.