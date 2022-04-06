Безкоштовний мобільний інтернет для українців – як і де можна отримати гігабайти

Для українських біженців доступний безкоштовний мобільний інтернет / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У квітні абоненти мобільного оператора lifecell можуть отримати безкоштовно 5 гігабайт мобільного інтернету у 30 країнах світу.

Про таку допомогу українським біженцям компанія повідомила на своєму сайті.

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Ці гігабайти автоматично нараховуватимуться в роумінгу і додатково для їх отримання звертатися нікуди не потрібно.

Використати свої 5 гігабайт можна до 30 квітня, про те, чи буде послуга продовжена на травень, поки не повідомляється.

Де працює послуга?

Отримати 5 безкоштовних гігабайт можна у таких країнах:

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Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Угорщина;

Німеччина;

Греція;

Данія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Ліхтенштейн;

Люксембург;

Македонія;

Молдова;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Румунія;

Сербія;

Словаччина;

Словенія;

Туреччина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чорногорія;

Чехія;

Швеція;

Естонія.

Як заощадити на зв'язку

Інші оператори мобільного зв'язку також запропонували допомогу українцям, які опинилися у скрутній ситуації через війну.

Наприклад Київстар відкрив безкоштовний доступ до Київстар ТВ для абонентів усіх телеком операторів, а після компанія заявила, що спілкуватися по телефону можна без поповнення рахунку та оплати тарифу.

Для тих українців, які були змушені виїхати за кордон, запровадили можливість використовувати мобільний зв'язок за звичайними українськими тарифами у 9 країнах (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія).

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Vodafone після початку війни оголосив про надання своїм клієнтам 1 тис. хвилин для дзвінків по Україні та 10 ГБ інтернету.

Термін дії цього пільгового пакету складає 30 днів з моменту підключення, також оператор скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої.

Детальніше про доступний роумінг від Vodafone читайте у нашому матеріалі.

"Сегодня" також писали, які мобільні оператори Європи запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.