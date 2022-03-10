Бесплатные услуги для украинцев: международные платежные системы отменили плату за переводы

Ряд международных платежных систем отменил плату за переводы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с военным положением в Украине банки изменяют правила предоставление разных услуг. Кроме того, крупный бизнес и мировые системы пытаются помочь Украине в период кризиса.

В Национальном банке Украины сообщили, что международные системы перевода средств объявили о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину.

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Кроме этого, некоторые системы заявили и о других видах помощи Украине, которая находится в состоянии войны.

Помощь детям

Компания Ria намерена поддержать международную организацию, оказывающую помощь и поддерживающую детей Save the Children. Такая деятельность направлена на помощь детям и их семьям, пострадавшим от войны.

В частности, Ria в своей глобальной сети будет призывать клиентов жертвовать средства в помощь.

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Помощь украинской армии

Система перевода средств INTELEXPRESS разрешила своим клиентам без комиссий переводить деньги на специальные счета. С этих счетов деньги пойдут на украинскую армию и гуманитарную помощь для людей, страдающих от военных действий.

Польская система мгновенных платежей Blik также создала специальный ресурс для людей, находящихся в Польше и желающих помочь Вооруженным силам Украины. Они смогут переводить деньги на счет Нацбанка, который открыли в польском госбанке.

Бесплатные услуги для украинцев за границей

Платежная сеть Euronet заявила, что отменяет плату за свои услуги для граждан Украины. Теперь люди с карточками от украинских банков смогут без комиссии снять наличные в банкоматах Euronet в нескольких странах:

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Украине;

Польши;

Венгрии;

Словакии;

Румынии.

Поддержка клиентов Visa в сложное время

Ранее "Сегодня" писали о том, что Visa заявила, что поддерживает бизнес в Украине в период российской военной агрессии и временно упраздняет транзакционные комиссии.

Кроме того, будут временно отменены внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

Также мы писали, что ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег.