Бесплатное жилье для переселенцев: как украинцам быстро найти убежище

Эвакуированным гражданам будет проще найти убежище / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
В Украине запустили государственный проект "Там, где вас ждут". Специально созданный сайт помогает украинцам эвакуироваться из областей, где продолжаются боевые действия.
Как сообщили в "Дії", переселенцам также помогут найти жилье и получить другую поддержку.
В рамках проекта действует интерактивная карта, где показываются свободные места в западных и южных областях. На сайте можно:
- узнать список доступных для бесплатного расселения мест;
- найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.
По состоянию на 2 мая на карте отображены места для убежища более миллиона человек. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях и на Волыни.
Как происходит эвакуация
Украинцев вывозят из горячих точек поездами. Работники Укрзализныци помогают пассажирам в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой. Совместно с органами власти их будут сопровождать во временное жилье.
Регистрируют переселенцев железнодорожники и волонтеры. Для этого за счет криптофонда Aid For Ukraine им приобрели 68 планшетов.
Поддержка во время войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину портал и приложение "Дія" постоянно обновляют и адаптируют для нужд граждан. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время планируется перенести в приложение услугу регистрации малышей "єМалятко" и запустить комплекс услуг для ФЛП.
В скором времени с помощью "Дії" можно будет заключить брак – сейчас на портале доступна функция подачи документов онлайн. Кроме этого, украинцы могут подать через приложение заявку на компенсацию:
- частного дома;
- квартиры;
- другого жилого помещения.
В мае Минсоцполитики продолжит выплачивать денежную поддержку внутренне перемещенным лицам. После 24 февраля такой статус оформили почти 2 млн граждан, всего в Украине зарегистрировано 3,4 млн ВПЛ.
Для детей и людей с инвалидностью предусмотрена денежная помощь в размере 3000 грн на месяц. Все остальные будут получать по 2000грн. В мае поддержку будут оказывать людям, переместившимся из областей, где продолжаются боевые действия или окружены врагами, а также у которых жилье непригодно для проживания в результате обстрелов и подавших заявку на возмещение.
Правительство также возмещает украинцам, которые бесплатно приютили переселенцев, расходы на коммуналку. За каждого человека выплачивают до 450 грн/мес. Для получения компенсации нужно зарегистрироваться как принимающая сторона и обновлять информацию о количестве людей и времени их пребывания в квартире. На возмещение могут рассчитывать и коммунальные учреждения, которые во время войны переоборудовали свои помещения для проживания переселенцев.
Ранее "Сегодня" писали, где украинцам найти деньги, если своих не осталось. Узнайте также, с какими кредитными проблемами сталкиваются граждане во время войны и какой выход из ситуации.