Бешеные скидки и "неудобные" купюры ПриватБанка – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

ПриватБанк напомнил, что наличные можно снять в банкоматах других банков, а еще – в кассах магазинов

/ Фото: Pixabay

Пока одни украинцы догуливают долгие майские выходные, другие – прицениваются к обновкам в открывшихся после жесткого карантина магазинах, а третьи – сетуют на "неудобные" купюры в банкоматах.

Бешеные скидки

После почти четырехнедельного локдауна торговые центры, вещевые рынки и магазины возобновили работу, однако из-за новой привычки украинцев экономить на одежде и обуви покупателей стало куда меньше. Немногочисленных клиентов заманивают бешеными скидками до 50%, порой даже себе в убыток.

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"Неудобные" купюры в банкоматах ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка жалуются, что его банкоматы выдают только купюры в 200 и 500 гривен, что не всегда удобно при расчетах на рынке или в магазине. Представители финучреждения объяснили, что "купюры загружаются такие, какие хотят клиенты". При этом "Приват" напомнил, что наличные можно снять в банкоматах других банков, а еще – в кассах магазинов.

А чтобы снять деньги с карты в магазине, нужно:

расплатиться картой Visa или Mastercard;

сообщить кассиру, что хотите снять наличные;

получить сумму до 500 грн на руки.

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Прибыль "Нафтогаза"

После кадровых перестановок и отставок, НАК "Нафтогаз Украины" отчитался, что по итогам января-марта 2021 года получил чистую прибыль 12,6 млрд грн после чистого убытка за 2020 год в 19 млрд грн. Прибыль компании в первом квартале этого года оказалась почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2020-го.

Лукашенко запретил Škoda в Беларуси

В Беларуси вступил в действие указ Александра Лукашенко о запрете на продажу всех автомобилей Škoda, в том числе и производимых в РФ. Причиной стал отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в республике. Теперь российский завод Volkswagen Group Rus озабочен вопросом, куда девать излишки произведенной продукции.

Автобаны по-украински

Сайту "Сегодня" стало известно, что шесть дорог в Украине планируют передать инвесторам на строительство и содержание и в перспективе превратить в современные автобаны. Проезд по ним формально будет бесплатным, но по факту за него все равно заплатят налогоплательщики – расходы инвестора компенсируют из средств Дорожного фонда. Речь идет о таких трассах:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).

Первые шесть дорог, которые Мининфраструктуры планирует передать инвесторам на восстановление и содержание. Карта: roadppp.in.ua