Бензин снова подорожал: какие сейчас цены на заправках

За последние полгода бензин подорожал почти на 20%, "Сегодня" узнали, как изменились цены за последнюю неделю

В Украине продолжают расти цены на бензин. Коллаж: "Сегодня"

В Украине цены на топливо снова взлетели – за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а дизтопливо подорожало на 18 копеек.

Цены на столичных АЗС проверяли "Сегодня".

Сейчас в столице за литр бензина придется отдать 31,87 грн, зато литр А-92 водителям обойдется в 30,90 грн. Цены на бензин отличаются. Это зависит от того, бюджетное это топливо, или премиум сегмента. На разных заправках цены колеблются в пределах 80 копеек – 1 гривни.

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А вот за дизельное топливо придется отдать немного больше, чем говорится в сообщении Министерства экономики Украины, и аж 29,60 грн.

Эксперты говорят, что сейчас в Украине не происходит резкого и значительного подорожания горючего. Если цены на газ дорожают, это связывают с ценами на мировом рынке, мол, там дорожает нефть, а в Украине одновременно дорожает топливо.

К слову, цены на бензин за пол года выросли почти на 20% – на 3-4 гривны. Согласно данным Госслужбы статистики, по сравнению с декабрем 2020 года в июне бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр. В то же время бензин А-95 подорожал на 17,3% до 29,3 грн, а дизельное топливо – на 14,8% до 27,6 гривен.

Как мы писали ранее, топливо в Украине в июле продолжает дорожать, хотя не так быстро, как в июне. По словам Геннадия Рябцева, главным драйвером роста цен на горючее продолжает оставаться нефть. В Украине этому сопутствует решение правительства установить регулирование цен на топливо.