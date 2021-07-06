Рынок топлива: когда прекратится рост цен

Эксперты говорят, что пока горючее станет еще более дорогим

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Украинским водителям стоит готовиться к тому, что ездить им будет все дороже – цены на топливо растут, и тренд в ближайшем будущем вряд ли изменится. Речь может идти только о более или менее быстром повышении цен. Главная причина – дорожающая нефть. Приятное исключение для тех, кто используют в качестве горючего сжиженный газ – цены на него пока не растут.

О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Кабмин обнародовал новые предельные розничные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действительны до 13 июля. С учетом торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 29,55 грн/л. На премиальное горючее и автогаз цены не регулируются.

За минувшую неделю бензин А-92 в среднем подорожал на 33 коп./л, А-95 – на 30 коп./л, ДТ – на 16 коп./л. По областям рост цен был неравномерным: в шести из них топливо подорожало в интервале 40-50 коп./л, в трех – от 6 до 20 коп./л, в остальных областях и в Киеве – от 21 до 39 коп./л. Самый большой рост цен зафиксирован в Кировоградской области: 49 коп./л А-95 (до 30,62 грн/л).

Самые высокие цены на бензины и ДТ – в Луганской области. А-92 здесь стоит 30,37 грн/л, А-95 – 31,47 грн/л, ДТ – 29,46 грн/л.

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Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 28,02 грн/л, А-95 – 29,00 грн/л, на ДТ – в Николаевской – 27,46 грн/л.

Цена автогаза в среднем не изменилась, при этом он подешевел на 1-8 коп./л в пяти областях и в Киеве, подорожал на 1-4 коп./л в двух областях, в остальных областях цены стабильны.

Самый дорогой автогаз также на Луганщине (15,82 грн/л), самый дешевый – на Черниговщине (14,99 грн/л). Черниговская область – единственная, где газ стоит дешевле 15 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензинам, не изменился по дизелю и уменьшился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,4% (2,35 грн/л), было 7,1%, по А-95 – 8,5% (2,47 грн/л), было 7,7%, по дизелю – 7,3% (2 грн/л), по автогазу – 5,5% (0,83 грн/л), было 5,7%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 29,07 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,01 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,34 грн/л

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Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,37 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главной причиной цен на топливо в Украине по-прежнему является рост цен на нефть в мире. Нефть дорожает с апреля, за это время стоимость барреля (159 л) увеличилась с 60 до 76 долларов. Пока нет оснований говорить, что тренд поменяется.

Геннадий Рябцев добавил: непрерывному росту цен в Украине способствуют регулируемые или, как говорят в Кабмине, "рекомендованные" цены на топливо.

"Минэкономики автоматически рассчитывает рекомендованные цены, исходи из нефтяных и топливных котировок за рубежом. А наши трейдеры все смелее выполняют эти рекомендации, ссылаясь на разрешение Кабмина. Если бы регулирования не было, то рост был бы меньшим. В частности, регулирование не учитывает фактор укрепления гривни", – пояснил эксперт.

Сергей Куюн уточнил: за 2-5 июля средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 коп./л и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп./л – до 30,01 грн/л, а дизтопливо – на 11 коп./л, до 28,24 грн/л.

"Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке, – говорит Сергей Куюн. – В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизтопливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. Бензины обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л".

По информации эксперта, SOCAR также повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне – 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell бензины подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ – на 36 коп./л, до 29,55 грн/л. Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену только бензинов на 15-30 коп./л.

Артем Куюн сообщил, что в Украине продолжают расти оптовые цены на автогаз, хотя розница пока не отреагировала.

"Цены сжиженного газа 5 июля на торгах составили 24 000-24 050 грн/т, это выше на 1070-1240 грн/т, – говорит Артем Куюн. – В пересчете это означает рост цен за последний месяц уже на 1 грн/л".

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: топливо будет дорожать. И автогаз в том числе.

"Учитывая инерцию роста цен на нефть, новые рекомендованные Кабмином цены могут быть выше ныне действующих примерно на 40 коп./л. И розница постепенно их реализует", – конкретизировал Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что самые крупные участники рынка уже подняли цены до максимально разрешенных, поэтому будут подтягиваться небольшие сети, которые еще не успели после выходных переписать ценники. Поэтому средний рост цен может быть меньше, чем на прошлой неделе.

Артем Куюн уверен, что подорожания автогаза стоит ожидать уже на днях.

"Начало роста возможно на этой неделе. Думаю, плюс 50 коп./л можем увидеть в крупных сетях. К ним постепенно подтянутся и остальные", – подытожил Артем Куюн.

Несмотря на дорожающее топливо, автомобилей на дорогах не стало меньше. А с учетом того, что летом многие "расслабляются" за рулем – растет число аварий. По данным патрульной полиции, каждые три минуты происходит ДТП. Подробнее смотрите в сюжете.