Бензин знову подорожчав: які нині ціни на заправках

За останні пів року бензин подорожчав майже на 20%, "Сьогодні" дізналися, як змінилися ціни за останній тиждень

В Україні продовжують зростати ціни на бензин. Колаж: "Сьогодні"

В Україні ціни на пальне знову стрибнули – за тиждень вартість бензину зросла в середньому на 40 копійок, а дизпальне подорожчало на 18 копійок.

Ціни на столичних АЗС перевіряли "Сьогодні".

Наразі в столиці за літр бензину А-95 доведеться віддати 31,87 грн, а літр А-92 водіям обійдеться в 30,90 грн. Ціни відрізняються і залежать від того, бюджетне це пальне чи преміум-сегменту. На різних заправках ціни різняться в межах від 80 копійок до 1 гривні.

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А ось за дизельне пальне доведеться віддати трохи більше, ніж говориться в повідомленні Міністерства економіки України, – 29,60 грн.

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Експерти кажуть, що в Україні тепер не відбувається різкого і значного подорожчання пального. Якщо ціни на газ дорожчають, це пов'язують із цінами на світовому ринку, мовляв, там дорожчає нафта, а в Україні одночасно дорожчає пальне.

До речі, ціни на бензин за пів року зросли майже на 20% – на 3-4 гривні. За даними Держслужби статистики, порівняно з груднем 2020 року в червні бензин А-92 подорожчав на 19,1%, до 28,4 гривні за літр. Водночас бензин А-95 подорожчав на 17,3%, до 29,3 грн, а дизельне пальне – на 14,8%, до 27,6 гривень.

Як ми писали раніше, пальне в Україні в липні продовжує дорожчати, хоча не так швидко, як у червні. За словами Геннадія Рябцева, головним драйвером зростання цін на пальне продовжує залишатися нафта. В Україні на це впливає й рішення уряду встановити регулювання цін на пальне.