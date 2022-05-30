Бельгия вводит новую финансовую услугу для украинцев – что можно сделать

Украинцы смогут обменять гривни в Бельгии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Бельгии с 1 июня можно будет обменять украинскую гривню на евро. Это касается украинских беженцев, которые имеют такой статус на территории этой страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Бельгии, который подписал соответствующее соглашение с НБУ.

Совершить обмен наличности украинцы смогут в кассах Национального банка и частных финучреждений – Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

За один раз можно обменять до 10 тыс. грн без сборов и комиссий.

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"Мы считаем своим гуманитарным долгом предлагать эту услугу беженцам, и поэтому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга теперь может быть доступна в нашей стране", — сказал директор бельгийского Нацбанка Тим Херманс.

Условия и ограничения

Кроме лимита по сумме, будет запрошено подтверждение статуса беженца, никто с бельгийскими документами уже не сможет обменять гривни.

В кассах Национального банка обмен возможен в будние дни с 08:45 до 15:30.

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Обмен на евро в Германии

С 24 мая похожую услугу ввела Германия, после того, как наш Нацбанк договорился с Федеральным министерством финансов, Немецким федеральным банком и банковской отраслью ФРГ.

Сумма также не должна превышать 10 тыс. грн за раз, а обменный курс на неделю будет устанавливаться в Германии, в каждую пятницу после 14:00.

Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен действующей серии Национального банка Украины, а комиссии и другие издержки целиком и полностью берет на себя федеральный бюджет.

"Сегодня" ранее писали, где выгоднее всего обменять гривни на злотые в Польше и рассказывали, какие документы нужны украинцам для работы в Евросоюзе.