Беларусь поставила на ремонт НПЗ: будет ли в Украине дефицит 95-го бензина

Украина покупает белорусский бензин по рыночной стоимости и никаких скидок соседи нам не делают

Беларусь сокращает поставки бензина в Украину / Фото: nefterynok.info

Беларусь может прекратить экспорт в Украину популярного бензина А-95. Дескать, договор не подписали, а значит и не будет горючего. По крайней мере, об этом начали говорить эксперты топливного рынка. Одни говорят – ничего страшного не произойдет, бензина хватит всем и цена не будет расти, а другие – наоборот: пугают дефицитом. Так как будет на самом деле?

Об этом в новостях "Сегодня" разбирался Артем Джепко.

То, что уже сегодня из заправочных пистолетов может перестать литься А-95 – мало кто знает и слышал. Ажиотажа на АЗС нет, цены не поползли вверх. Но то, что перебои с поставкой топлива в Украину существуют – факт, говорят эксперты.

Экономический эксперт Александр Хмилевский говорит, что проблемы с поставками связаны с ремонтом на Мозырском НПЗ, который начнется в июне и продлится две недели

Вот именно эти две недели изрядно напугали наших водителей. Ведь мало того, что бензин бодяжат присадками независимо от бренда, автомобилисты не готовы платить больше.

Ежемесячно Беларусь поставляла нам 55 тыс. тонн горючего именно 95-й марки. Этот бензин самый популярный у нас. То есть, чисто теоретически такая "брешь" могла бы вызвать дефицит на отечественных АЗС. Но нет.

Такого мнения придерживается эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев. Говорит, если кто-то в такой ситуации решил заработать – это зря. Цены на стелах АЗС не поползут вверх. Потому что в Украине хватает топлива, чтобы обеспечить наших водителей бензином, поэтому выстраиваться в очереди с канистрами не стоит.

Можно также увеличить поставки литовского, польского, румынского, греческого или любого другого бензина, говорит эксперт. И белорусы это понимают, поэтому просто так перестать экспортировать нам бензин и дизель – нельзя. Ведь, во-первых: есть контрактные обязательства, а во-вторых Украина покупает белорусский бензин по рыночной цене. Никаких скидок соседи нам не делают. А терять такого партнера, как Украина, белорусам финансово невыгодно.

"Беларусь довольно сильно зависит от поставки нефтепродуктов в Украину. Тот же Мозырский нефтеперерабатывающий завод поставляет в Украину около 90% своей продукции, то есть остановка поставок бензина ударит по самой Беларуси, она ей не выгодна", – говорит Александр Хмилевский.

Эта ситуация должна стать для нашей страны неким сигналом, что мы всегда должны быть готовы к рискам.

Эксперт рынка топлива Сергей Куюн отмечает:

"Почему мы должны волноваться, что где-то в Беларуси на кого наложили санкции, а где-то на ремонт остановился завод. У нас имеются свои заводы, имеются свои перевалки. Мы сами должны обеспечивать и не быть зависимыми ".

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в июне-2021 Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина А-95 в Украине с прежних 55 до 10 тыс. тонн, то есть его поставки упадут в пять раз.

Также ранее сообщалось, что БНК заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. Однако заместитель гендиректора компании "БНК-Украина" Сергей Мельников предположил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.