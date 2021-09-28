Банкоматы выдают цветные бумажки вместо денег: кто рискует получить фальшивые купюры (видео)

Банкоматы выдают фальшивые деньги

Фальшивые деньги массово попадают в оборот и уже заполонили украинские банкоматы. Вместо настоящих гривень они выдают украинцам цветные бумажки.

Как распространяют такие фальшивки и что делать, чтобы самим не их не получить ​​- узнали "Сегодня".

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Купить поддельные деньги предлагают едва ли не во всех социальных сетях. Купюры присылают по почте и уверяют: на фальшивках есть все водяные знаки и их принимают даже банковские терминалы. Один из таких сайтов корреспондент "Сегодня" быстро нашел в интернете. Там активно нахваливают фальшивые гривни, мол, отличить от оригинала невозможно.

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За 3000 фальшивых гривень просят 750 настоящих. Маленькие магазины в зоне наибольшего риска. Именно в таких люди пытаются поменять фальшивки на настоящие купюры.

"Эти банкноты специально заточенные под определенные терминалы. То есть человек покупает, например за 5000 гривен 20 000 фальшивых и погашает свой кредит через терминал", – объясняет эксперт по безопасности Руслан Болгов.

А это означает, что любой может получить фальшивку, даже не зная об этом. Потому что именно наличными терминалов финучреждения заполняют банкоматы.

Банковские эксперты советуют, если сняли в банкомате фальшивые гривни – смело обращайтесь в финучреждение, которому принадлежит банкомат.

А вот пользоваться такими банкнотами умышленно эксперты не советуют. За это в Украине грозит наказание – до 7 лет за решеткой.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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