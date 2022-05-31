Ажиотаж толкает цены – сколько бензина на самом деле привозят на АЗС

Украинцы сами создают дефицит бензина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Скачек цен на бензин, который наблюдается на украинских заправках, это следствие не только дефицита, но и ажиотажного спроса.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире "Радио НВ".

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"Если подытожить все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди... Мы видим этот частный транспорт – и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит", – рассказал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что множество водителей стоят в километровых очередях на АЗС на самом деле не имея критической потребности в топливе. По словам Куюна, такие заоблачные цены на заправках – это уже последствие высокого спроса.

"Сейчас мы 52, 58, 60 грн за литр видим в ключевых сетях. Это уже реакция на высокий спрос, и я не знаю, возможно, это – не конечный уровень, возможно, она будет еще выше для того, чтобы и дальше пытаться побороть этот ажиотажный спрос", – рассказал он.

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Что происходит с ценами

Раньше мы рассказывали, что стоимость топлива в Украине не падает, но и не растет. Фактически цены "заморозили" на ключевых АЗС, но бензина и дизеля больше не стало.

Например, в сети заправок KLO продают только автогаз. За литр этого вида топлива водителям придется заплатить 42,99 грн.

На Shell можно заправиться бензином, дизелем и автогазом. Литр А-95 стоит 50,99 грн, а за литр дизеля придется заплатить 56,99 грн, за автогаз просят 40,99 грн.

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Детальнее о том, что можно найти на других украинских АЗС, смотрите в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, что "Нафтогазу" отдадут некоторые заправки для создания национальной сети АЗС и рассказывали, какое правило отменили для водителей на лето .