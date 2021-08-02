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Автогаз рекордно вырос в цене: какая ситуация на заправках

2 августа, 15:10

Юлия Ляхова

В целом с начале июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн

В Украине подорожал автогаз / Фото: Getty Images

В понедельник, 2 августа, средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.

Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, передает enkorr.

Какая ситуация на заправках:

В то же время "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.

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В переделах 5-20 коп./л. повысили цены:

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

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