Українська
$ 26,98
31,81
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Заправки не определились. Как изменятся цены на бензин и автогаз

27 июля 2021 12:13

Александр Панченко , Юлия Ляхова

Прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива расходятся

Как считают эксперты, движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит

Как считают эксперты, движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит / Фото: Сегодня, PxHere

До конца недели никакого повышения движения цен по бензину и ДТ ожидать не стоит, а вот автогаз будет дорожать, хотя и не так быстро.

Реклама

Об этом сказал эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн в комментарии "Сегодня".

По его расчетам, потенциал роста составляет около 1 грн/л. То есть средняя цена может превысить 17 грн за литр. Однако прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива расходятся.

Читайте также:

Украина задумала запретить ввоз авто на бензине и дизеле

Реклама

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что если до конца недели оптовые поставки возобновятся, то роста цен в рознице из-за кратковременного подорожания в опте не будет. Не возобновятся – цены пойдут вверх.

В тренде
Украину предали? Что значит соглашение Байдена и Меркель о "Северном потоке – 2"
Владимир Зеленский, Джо Байден и Ангела Меркель. Коллаж "Сегодня"

По его словам, из-за того, что на украинском рынке ситуация неопределенная, нельзя утверждать, что поставки бензина и ДТ быстро нормализуются в полном объеме.

А вот аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров уверен: никакого движения цен по бензину и ДТ до конца нынешней недели ожидать не стоит. В августе внутренний рынок развернет тренд вслед за мировым и перейдет к снижению.

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

О чем еще говорят в Украине и мире, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономить
В Украине с сентября подорожают продукты: чем запастись и как сэкономитьЭкономика
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильно
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильноЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позже
Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позжеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять