Заправки не определились. Как изменятся цены на бензин и автогаз

Как считают эксперты, движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит / Фото: Сегодня, PxHere

До конца недели никакого повышения движения цен по бензину и ДТ ожидать не стоит, а вот автогаз будет дорожать, хотя и не так быстро.

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Об этом сказал эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн в комментарии "Сегодня".

По его расчетам, потенциал роста составляет около 1 грн/л. То есть средняя цена может превысить 17 грн за литр. Однако прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива расходятся.

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Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что если до конца недели оптовые поставки возобновятся, то роста цен в рознице из-за кратковременного подорожания в опте не будет. Не возобновятся – цены пойдут вверх.

По его словам, из-за того, что на украинском рынке ситуация неопределенная, нельзя утверждать, что поставки бензина и ДТ быстро нормализуются в полном объеме.

А вот аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров уверен: никакого движения цен по бензину и ДТ до конца нынешней недели ожидать не стоит. В августе внутренний рынок развернет тренд вслед за мировым и перейдет к снижению.

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.

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