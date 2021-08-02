Автогаз рекордно виріс у ціні: яка ситуація на заправках

В Україні подорожчав автогаз / Фото: Getty Images
У понеділок, 2 серпня, середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на 2 копійки з 30 липня.
За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, передає enkorr.
Яка ситуація на заправках:
- в мережі SOCAR скраплений газ подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
- на АЗС KLO вартість зросла в середньому на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
- на "Рур груп" подорожчало до 17,09 грн/л.
Водночас "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" і "Катрал" підняли ціни на 10 коп./л.
В межах 5-20 коп./л. підвищили ціни:
- "БРСМ-Нафта",
- SUNOIL;
- Motto;
- "Овіс";
- Luxwen;
- Mangо.
Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.
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