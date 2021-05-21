Авиакомпании SkyUp и Windrose порадовали украинцев скидками: сколько сэкономим

Авиарейсы могут отменить или изменить расписание, а возврат средств может затянуться на недели или месяцы

SkyUp и Windrose порадовали скидками / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на отказ от десятков авиарейсов на внутренних и международных направлениях, украинские чартерные авиакомпании SkyUp и Windrose ввели скидки на свои билеты.

Об этом сообщает издание Avianews.com.

Так, чтобы получить 12% скидки от SkyUp Airlines, посвященной трехлетию с начала полетов, нужно на сайте авиакомпании зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете пассажира и сгенерировать промо-код. Он действует 21, 22 и 23 мая. Скидка применяется для внутренних и международных рейсов, которые будут вылетать в период с 21 мая по 31 октября 2021 года.

Однако промо-код не действует для периодов государственных праздников — Дня Конституции и Дня Независимости — с 18 июня по 29 июня, с 20 августа по 25 августа.

Читайте также: SkyUp загадочно отменил 8 рейсов из Украины в Европу

Windrose Airlines предлагает 10% скидку на внутренние рейсы. Чтобы получить ее, после заполнения данных пассажира на странице оплаты нужно ввести промо-код FLIGHTWITHWINDROSE в соответствующее поле.

Реклама

При этом бронировать перелет нужно только в одну сторону, чтобы снизить цену. Если покупать билет сразу туда-обратно, то при вводе промо-кода выводится ошибка "количество полетов в бронировании превышает доступное".

В случаях, когда скидка применяется, ее фактический размер составляет 8,7%, а не 10%. Например, при цене билета 1168 грн размер скидки составляет 102 грн.

В описании акции не указан срок действия промо-кода, а также на рейсы в какой период действует скидка.

Кроме того, перед покупкой авиабилетов нужно учесть, что авиакомпании могут отменить рейс или изменить расписание. При этом возврат средств может затянуться на недели или месяцы.

Напомним, что на днях SkyUp отменил рейс из Запорожья в Одессу. Это был последний внутренний маршрут из Запорожья, ранее старт полетов по нему переносили на июнь. Рейсы из Запорожья во Львов лоукостер отменил чуть ранее.