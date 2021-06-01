Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты

До Дубая можно лететь с ребенком, а за билет заплатить только 1% от стоимости билета для взрослого

SkyUp сократил маршрутную сеть в Украине / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, которая порадовала новым маршрутом в Грецию, анонсировала акцию – почти бесплатные билеты для детей, родители которых отправляются в Дубай.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По условиям предложения KidsGoFree, при приобретении взрослого билета для ребенка, которому исполнилось два, но еще нет 12 лет, оплачивается только 1% от стоимости тарифа и аэропортовые сборы.

Специальное предложение действует с 1 по 6 июня. В акции участвуют билеты на полеты в период с 01 июня по 31 августа. Кроме того, для маленьких пассажиров будет предусмотрен специальный детский обед.

Авиакомпания напоминает, что для въезда в Дубай необходимо иметь полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ.

Для путешествия необходимо предоставить оригинал отрицательного результата ПЦР-тестирование на английском языке с печатью лаборатории, сделанного не более, чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ. Это требование не применяется к детям до 12 лет и пассажирам, имеющим среднюю или тяжелую формы инвалидности.

Пассажиры должны заполнить анкету, которая выдается на борту самолета во время полета, а по прилету передать ее представителям карантинной службы.

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До вылета пассажиры должны установить мобильное приложение Covid19 – DXB Smart App и зарегистрироваться в нем для дальнейшего возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

В аэропорту Дубая будет проводиться обязательное бесплатное ПЦР-тестирование. После него и до официального сообщения об отрицательном результате все туристы должны находиться на самоизоляции. Результат теста должен поступить в мобильный приложение в течение 24 часов.

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Крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины – напомнил о своих 20% скидки на билеты, которые действуют до 5 июня. При этом вылет должен быть осуществлен до 20 июня, а возвращение – до 30 июня.

Судя по информации на сайте авиакомпании, рейсы по Украине стоят от 674 грн в одну сторону, в Европу – от 716 грн, на Кавказ – от 1775 грн, рейсы в Каир и Дубай будут стоить чуть более 3300 грн.

Напомним, украинские авиакомпании открыли новые рейсы на Балканы: МАУ 18 июня возобновит регулярные рейсы из Киева в Афины (Греция), а SkyUp открыла рейсы в Стамбул и Батуми, в столицу Албании Тирану, а с 5 июня открывает маршрут в Тиват в Черногории.