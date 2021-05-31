МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететь

Украинские авиаперевозчики активно осваивают новые направления на юге – Грецию и Турцию, Албанию и Черногорию

SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины / Фото: Pixabay

Крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины, который возобновит полеты в Варшаву, намерен с 18 июня возобновить регулярные рейсы из Киева в Афины (Греция).

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Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика сообщает УНИАН.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам: Киев (Борисполь) – Афины: вылет в 10:35, прилет в 13:10; Афины – Киев (Борисполь): вылет в 14:05, прилет в 16:40.

Такое расписание рейсов позволит пассажирам из Афин воспользоваться удобными стыковками в аэропорту "Борисполь" для перелетов в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевые регионы Украины – Одессу, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье.

В свою очередь украинский лоукостер SkyUp Airlines, который отказался от 33 маршрутов, запустит масштабную полетную программу из аэропортов Украины в новым южных направлениях, сообщает Avianews.com.

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Например, авиакомпания уже открыла рейсы из Запорожья в Стамбул и Батуми, 31 мая был открыт рейс в столицу Албании Тирану, а с 5 июня — в Тиват в Черногории.

Дешевле всего удастся слетать из Запорожья в Стамбул — от 1700 грн в одну сторону. Перелет из Тивата в Запорожье обойдется минимум 3100 грн в одну сторону.

Отправиться из Харькова в Тиват можно за 2900 грн в одну сторону.

Добраться из Львова и Харькова в Одессу можно от 900 грн в одну сторону. Также из Львова доступны перелеты в Тирану — от 1900-2000 грн в одну сторону, а с 5 июня в Тиват — от 2000-2500 грн в одну сторону.

В этом летнем расписании лоукостер возобновил внутренние полеты из Киева в Одессу. Билеты продаются от 800 грн в одну сторону.

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Перед бронированием перелета нужно проверить, разрешен ли вам въезд в страну назначения. Также следует учитывать возможность ввода новых карантинных ограничений иностранными государствами, что может осложнить путешествие или сделать его невозможным.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что SkyUp порадовал новым маршрутом в Грецию, а МАУ – скидками ко Дню Киева, которые продлятся до 5 июня.

Также напомним, что 20 мая авиалайнер МАУ совершил аварийную посадку в Одессе: