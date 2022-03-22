"АТБ" закрывает большинство магазинов в некоторых областях – где будет открыто

Где будут работать опорные магазины / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть магазинов "АТБ" закрывает все магазины, кроме "опорных" точек в некоторых регионах страны.

Об этом компания сообщает на официальном сайте.

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Ограничения касаются Киева и Киевской области, Харькова, Сум, Николаева, Черниговской и Черкасской областей.

В этих регионах останутся только так называемые "опорные" магазины, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов и других товаров.

"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой есть существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ", – отмечается в сообщении.

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Магазины, которые будут работать в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях:

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В Николаеве будет работать немного магазинов:

пр-т. Центральный, 154

ул. Космонавтов, 142/1

пр-т. Богоявленский, 342/5

ул. Генерала Карпенко, 2 д

пр-т. Центральный, 26 с

ул. Космонавтов, 76/1

Одесское Шоссе, 88

пр-т. Центральный, 92

пр-т. Героев Украины, 91/2

Магазины в городе Сумы:

ул. Ахтырская, 4а;

пр-т. Лушпы, 12;

ул. Ильинская, 51/1;

ул. Ярослава Мудрого, 57;

пр-т. Курский, 105;

ул. Петропавловская, 70;

ул. Харьковская, 5/1;

ул. Сумско-Киевских дивизий, 20.

Список опорных магазинов в Харькове:

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Ограничение продажи продуктов

В связи с проблемами в логистике и большим спросом на некоторые товары, сеть ввела ограничение на продажу таких продуктов:

хлеб;

батоны;

крупы;

сахар;

соль;

макаронные изделия;

растительное масло.

Указанные товары будут отпускаться по две единицы в одни руки. Решение было принято для того, чтобы не допустить создания искусственного дефицита и ажиотажа.

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