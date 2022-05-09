АТБ оптом сбывает продукты со своих складов – что происходит

Сеть АТБ запустила услугу оптовой продажи товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, АТБ

В сети АТБ ввели возможность покупать оптом продукты из распределительных центров.

Как сообщил директор корпорации Борис Марков, такое предложение действует для гуманитарных организаций и фондов, представительств международных и национальных гуманитарных корпусов и институтов.

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По его словам, ситуацию со снабжением товаров по Украине удалось стабилизировать. На складах достаточно остатков, в магазинах есть продукты для нужд населения.

Теперь решили запустить оптовый сбыт товаров. Сделать это можно, отправив официальное письмо-запрос на е-мейл компании или заполнив обращение на сайте АТБ с примечанием "Оптовая закупка товара". Обратиться можно и к ответственному лицу – Михаилу Хижовскому.

В письме обязательно нужно указать:

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ассортиментный список;

количество каждой товарной единицы для покупки;

контактные данные заказчика

"Благодарю всю нашу команду за поиск и внедрение дополнительных возможностей поддержки и помощи нашим гражданам в эти сложные времена!", – добавил Борис Марков.

Массовое закрытие магазинов и увольнение работников

Ранее глава корпорации АТБ Борис Марков рассказал, что сеть понесла колоссальные убытки во время войны – не только финансовых, но и человеческих. Учитывая кризисную ситуацию, пришлось увольнять работников магазинов и распределительных центров, которые не работали и к которым не было доступа.

Кроме этого, почти 4500 работников сами уволились из-за выезда за границу. Еще более 2000 сотрудников ушли защищать Украину от российских захватчиков. В марте компания пыталась сохранить оплату труда на довоенном уровне для всего коллектива, но выплачивать большие суммы 70 000 человек бессрочно – тяжелая ноша для бизнеса.

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В результате боевых действий АТБ потеряла два распределительных центра в Киевской области, которые обслуживали также Черниговскую область и центральную часть Украины.

"Мы были вынуждены остановить работу около 200 магазинов. Отчасти потому, что они были повреждены, отрезаны от основных коммуникаций или из-за невозможности доставки товара. Отчасти из-за того, что наша логистика в первые дни переходила на новые рельсы", – объяснил Марков.

Раньше мы писали, что в соцсетях вспыхнул скандал из-за того, что Укрпочта распродала все марки с российским кораблем. Киевляне также зафиксировали цены на поездку в такси на космическом уровне.