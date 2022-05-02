АТБ массово закрывает магазины и увольняет работников – что происходит

В компании работает почти 70 тысяч человек, но ресурса на всех в условиях войны не хватает

Руководитель АТБ рассказал об убытках корпорации во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Популярная сеть магазинов АТБ, как и весь бизнес в Украине, понесла колоссальные убытки из-за войны. Потери не только финансовые, но и человеческие.

Как рассказал глава компании Борис Марков в интервью Forbes, ключевых сотрудников пытаются удержать, но война заставляет принимать непопулярные решения.

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"Мы прекратили трудовые отношения с определенной частью сотрудников. В основном это работники неработающих магазинов и распределительных центров, к которым не было доступа", – рассказал руководитель АТБ.

Кроме этого, почти 4500 работников сами уволились в связи с выездом за границу. Еще больше чем 2000 сотрудников ушли защищать Украину от российских захватчиков.

В марте компания пыталась сохранить оплату на довоенном уровне для всего коллектива. Однако выплачивать большие суммы 70 000 человек бессрочно – тяжелая ноша для бизнеса.

Переформатирование во время войны

Часть центрального офиса АТБ решили перевезти во Львов. В случае возможной оккупации Днепропетровской области был создан резервный офис. Релоцировали и часть региональных офисов.

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В результате боевых действий компания потеряла два распределительных центра в Киевской области. Они обслуживали территории вокруг столицы, Черниговскую область и центральную Украину. Один из центров был разрушен полностью, другой – наполовину.

Распределительный центр в Херсонской области в первые дни войны оказался на неподконтрольной территории. В Харьковской области еще один работает на 30% мощности из-за близости к зоне боевых действий.

"Мы были вынуждены приостановить работу около 200 магазинов. Отчасти потому, что они были повреждены, отрезаны от основных коммуникаций или из-за невозможности доставки товара. Отчасти из-за того, что наша логистика в первые дни переходила на новые рельсы", – объяснил Марков.

Многие магазины в областях, где велись бои, неделями работали в убыток, чтобы обеспечить людей продуктами. Сейчас возобновляют работу сети в:

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Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской областях.

В течение мая надеются открыть двери тех магазинов, которые не сильно пострадали и не нуждаются в серьезной реконструкции. Впрочем, ремонтировать придется уже десятки магазинов АТБ.

По предварительным и очень приблизительным оценкам, суммы ущерба составляют миллиарды гривен. Это как разграбленное оккупантами, так и уничтоженное на складах аутсорсеров и разрушенное вместе с помещениями.

"Но это не самая страшная потеря. По нашим данным, более 25 наших сотрудников погибли. Более 32 раненых. И это для нас самые страшные потери", – резюмировал Марков.

Что работает во время войны?

В течение апреля в Украине начали возобновлять работу сервисы и сети магазинов в областях, где боевые действия уже не ведутся. В частности, продукты в сети "Сильпо" снова могут покупать жители Киева, Киевской области, Сум, Чернигова и Харькова.

Как пояснили в компании, десятки магазинов пришлось закрыть из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставок возобновили, поэтому товары доставляют на склады, а оттуда – на полки супермаркетов. В 20 городах возобновили плановую доставку товаров.

В Киеве и Киевской области снова работают и некоторые магазины сети АТБ. Доступные для покупателей услуги сети Novus – не только в столице и окрестностях, но и в Ровно, Черкассах и Тернополе.

По Украине работают около 200 супермаркетов "Фора". Большинство из них расположены именно в Киеве.

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