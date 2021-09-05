"Американские горки" доллара: что происходит с курсом

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На уходящей неделе курс доллара напоминал "американские горки": он менялся по синусоиде – два дня вверх, два дня вниз, снова два дня вверх и снова вниз. В итоге остался на том же уровне: чуть выше 27 гривен в наличной продаже. Напомним: год назад доллар в начале сентября стоил на гривню дороже.

Почему курс лихорадило и чего ожидать дальше к середине сентября, продолжатся ли валютные ралли, разобрался "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Восходящий тренд, который начался сразу после Дня Независимости, продолжался пять дней, из них два – выходные, хотя обычно в нерабочие дни курс стабилен. Доллар подорожал за выходные в наличной продаже до 27,05 грн, за понедельник и вторник он подешевел на пятак, за среду и четверг подорожал на 10 копеек.

В пятницу курс снова пошел вниз, до 27,04 грн в продаже. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сузился с 20-21 коп. до 18 копеек. Окончательный средний курс перед выходными – 27,04 грн/доллар в продаже, 26,86 – в покупке.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,95 грн (как и неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,97 грн (на 2 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Но реальный курс продажи в этот раз был выше виртуального всего на три копейки: ряд банков продавали валюту по 27 грн/доллар.

Нацбанк со вторника по пятницу то укреплял, то ослаблял гривню, пока не опустил курс ниже 27 грн/доллар, до 27,02 (-9 коп. за неделю). Но на понедельник, 6 сентября, Нацбанк снова заметно укрепил гривню, установив курс 26,93 грн/доллар, такой же, как и был неделю назад.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что с началом осени доллар на межбанковском рынке начал искать новую точку равновесия: выше или ниже 27 грн. Пока получается ровно 27.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

"Несмотря на то что в конце августа – начале сентября курс вырос до уровня 27,1 грн, мы не считаем это началом тотальных покупок, – анализирует Максим Орыщак. – Более вероятно, что транш финансовой поддержки от МВФ, а также ранее принятые решения по монетарной политике участники торгов на валютном рынке отыграли заранее".

Александр Охрименко также уверен, что ничего экстраординарного не происходит.

"Колебания курса в пределах 10-20 копеек – это нормально для рынка, – утверждает Александр Охрименко. – Так совпало, что они были через день, но глобально тренд на ревальвацию гривни пока не изменился. Но украинцы, тем не менее, продолжают скупать наличную валюту. По данным НБУ, в августе ее купили больше на 247 млн долларов, чем продали".

Андрей Шевчишин утверждает, что курс гривни после пробоя психологического уровня 27 грн за доллар пробует отметку на прочность, торгуясь вблизи нее. Эксперт напомнил, что на неделе НБУ покупал валюту, сдерживая возврат гривни ниже 27 грн за доллар, накапливая валюту в резервы.

"Данный фактор дал сигнал рынку о готовности регулятора сдерживать укрепление гривни, – говорит Андрей Шевчишин. – Отдельно выделю активность нерезидентов, которые накануне неожиданно нарастили свои позиции в ОВГЗ на 144 млн грн после шести дней беспрерывного оттока валюты на 3,3 млрд грн. Возможно, после визита президента Владимира Зеленского в США нерезиденты немного успокоятся и возьмут паузу в оттоке валюты".

Олег Пендзин уверен: скачки курса связаны с тем, что Минфин после получения 2,7 млрд долларов от МВФ значительно уменьшил заимствования на внешних рынках.

"Приток валюты уменьшился, а спрос на нее увеличился. Но "за спиной" рынка стоит Национальный банк, который продажами валюты гасит значительные колебания", – подытожил Олег Пендзин.

Чего ожидать на следующей неделе

Трое экспертов из четырех склоняются к тому, что значительных колебаний курса в ближайшее время не предвидится.

Андрей Шевчишин ожидает, что гривня еще неделю останется вблизи 27 грн за доллар, после чего возобновит ослабление ввиду сезонных факторов.

Максим Орыщак оценил, каким может быть разброс курса.

"Средний курс продажи американской валюты по банкам в Украине будет колебаться в рамках 26,8 – 27,17 грн", – прогнозирует Максим Орыщак.

Александр Охрименко говорит, что Нацбанк удержит безналичный курс ниже 27 грн/доллар, а средний наличный курс продажи окажется чуть выше 27.

А вот Олег Пендзин пессимистичен. По его оценке, девальвация после выходных продолжится, курс наличной продажи повысится до 27,1-27,2, а к концу сентября Нацбанк отпустит курс до 27,5 грн/доллар с последующим ростом.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре. Поэтому его прогноз: "В сентябре гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин ратуют за долгосрочные валютные накопления.

"Пока доллар стоит дешевле 27,5 грн, надо покупать", – уточнил Андрей Шевчишин.

С ними согласен Максим Орыщак.

"Дешевый доллар может быть интересным для тех, кто опасается девальвации, и постепенно бизнес и население начнут снова присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту. Из-за этого мы можем увидеть активный спрос на защитные активы в мире, а не только у нас, – говорит Максим Орыщак. – Для таких валют, как гривня, это станет поводом подешеветь".

Мнение еще одного финансового аналитика о том, что ждет гривню в этом году, смотрите в сюжете.