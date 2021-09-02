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Доллар и евро стремительно растут в цене – что происходит с курсом

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
2 сентября, 16:31
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 сентября
Курс доллара снова стремительно растет
Курс доллара снова стремительно растет / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 3 сентября:

2.093.09Изменение
1 доллар США27,0 грн27,02 грн+0,2
1 евро31,93 грн32,00 грн+0,7

Что дальше будет с курсом

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Как прогнозирует аналитик RoboForex Андрей Гойлов, до конца текущей недели доллар США к гривне продолжит рост к уровню 27,15. Относительно единой европейской валюты гривна, вероятно, девальвируется до отметки 32,25.

"В среду доллар США к гривне укрепился выше уровня в 27,00. По этой причине НБУ был вынужден выйти на межбанк с продажами иностранных валют. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,05, курс евро вырос до отметки 32,03", – отметил Андрей Гойлов.

Кроме того, по данным НБУ, в прошлом месяце сальдо активных операций (разница между объемами покупок и продаж валют) регулятора на межбанке составило 348,0 млн долларов США. Всего с начала года Нацбанк выкупил с рынка 1,33 млрд долларов. Данные средства идут на пополнение международных резервов Украины.

"В случае резкой девальвации гривны НБУ будет чувствовать себя более уверенно при необходимости поддержать украинскую национальную валюту", – сказал Андрей Гойлов.

К слову, в июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

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  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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