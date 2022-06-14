AliExpress возвращается в Украину: какие особенности доставки через Укрпочту и "Новую Почту"

Украинцы снова могут покупать товары на популярной китайской интернет-платформе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 15 июня украинцы смогут снова покупать товары на AliExpress, оформить доставку можно двумя способами.

Как сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, государственное предприятие снова предлагает услуги по доставке, но пока такая опция доступна только в 14 областях.

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По его словам, сначала товары будут везти в одну из европейских стран, а оттуда Укрпочта будет перевозить их в Украину. В восточные области пока не будут привозить заказ напрямую, но посылку можно переоформить на знакомых, которые заберут ее в доступном отделении и переправят и в любой населенный пункт.

О том, насколько будут быстро доставлять товары, пока не берутся прогнозировать. Однако обещают как можно скорее выйти на довоенные сроки.

Еще один вариант

Второй способ оформления доставки – через "Новую почту", которая также с 15 июня возобновляет данную услугу. Товары из онлайн-магазина AliExpress будут привозить в Украину напрямую из Китая.

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Как рассказал руководитель "Новой Почты Глобал" Юрий Беневитский, после длительных переговоров с китайскими партнерами, удалось достичь компромисса. Теперь украинцы могут заказывать продукцию в ближайшее отделение или почтомат работающих компаний.

До войны китайская платформа AliExpress входила в список лидеров среди украинцев. Только клиенты "Новой Почты" за сутки заказывали в среднем 2,6 тонны товаров с интернет-площадки.

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Выход с рынка из-за войны

В конце апреля украинцы массово начали получать отказа от AliExpress – заказ отменяли без уведомления, несмотря на цену товара. Первыми об этом сообщили покупатели из Украины, которые занимаются хенд-мейдом и покупают материалы из Китая для работы.

В то же время мобильное приложение для украинских пользователей было доступно с ограничениями – просматривать товары можно, но купить нет. При попытке оформить покупку на экране появлялось уведомление о недоступности сервиса с учетом логистических проблем.

"Сегодня" раньше писали, что Rozetka решила снять с продажи некоторые виды продукции, и рассказывали об очередном эксперименте от Кабмина, который должен помочь украинцам за границей