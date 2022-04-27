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Больше никакого AliExpress? Китайцы массово отменяют заказы украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 19:15
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Покупатели из Украины начали получать отказ при попытке купить товары в китайском интернет-магазине
Украинские заказчики не смогли получить товары с китайской платформы
Украинские заказчики не смогли получить товары с китайской платформы / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Всемирно известная торговая площадка из Китая AliExpress массово присылает украинцам уведомления об отмене заказов.

Об этом начали сообщать в соцсетях украинцы, занимающиеся хенд-мейдом. Пока неизвестно, вернут ли им деньги, поскольку статус во всех заказах находится "на рассмотрении".

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Например, журналист Дар Грищенко, производящий товары ручной работы, заказывает товары для них на китайской платформе. В один момент магазин отменил все его заказы.

Журналисту пришли массовые отказы с AliExpress
Журналисту пришли массовые отказы с AliExpress / Фото: скриншот

Без возможности оплаты

В комментариях к посту другие украинские мастера сообщили, что также столкнулись с подобной ситуацией. Товары якобы "возвращают продавцам", но обжаловать ситуацию возможности нет, как минимум, до июня. Ни в одном случае ситуацию никому не объяснили.

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Украинским пользователям массово начали приходить отказы
Украинским пользователям массово начали приходить отказы / Фото: скриншот

В Украине AliExpress до сих пор доступен, равно как и функции просмотра и добавления товаров в корзину. Однако при попытке оплатить товар и доставку ресурс выдает ошибку. Объясняют это так: "В связи с логистическими проблемами, сервис пока недоступен в вашем регионе".

Такое сообщение приходит при попытке оплатить заказ
Такое сообщение приходит при попытке оплатить заказ / Фото: скриншот

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Официальную информацию компания по состоянию на 27 апреля не публиковала. Публично китайская компания не выражала поддержки ни Украине, ни России и пытается таким образом удержать нейтралитет.

Китайские продавцы также пока никак не объясняют ситуацию покупателям. В то же время, некоторым пользователям из Украины до сих пор не пришли посылки, которые они заказали и оплатили еще до 24 февраля – их статус неопределен.

Бизнес в условиях войны

Такая ситуация с международной платформой – возможность для украинского бизнеса предложить качественную альтернативу. В условиях войны, в Украине сохраняется возможность расчета за товары онлайн, работают интернет-платформы, а недавно крафтовые производители получили возможность податься на программу поддержки.

Made in UA Support Project организует программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Укрпочта, общественная организация TECHBUREAU при поддержке Минцифры. Победителями отбора могут стать 100 участников, которые:

  • производят физические товары (украшения, товары для дома, игрушки, одежду и т.п.);
  • зарегистрированы в Украине и имеют здесь производство;
  • готовы работать в пределах страны во время войны.

Каждому из победителей отбора после 24 мая дадут по 1000 долларов на поддержку собственного малого бизнеса. Общий бюджет проекта составляет 100 тысяч долларов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какой бизнес можно запустить со стартовым капиталом 5 тыс. долларов (150 тыс. грн.). Узнайте также, какой готов бизнес продают владельцы в Львовской области.

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