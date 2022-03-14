По Украине и за границу – куда "Укрзализныця" эвакуирует пассажиров 14 марта

График дополнительных эвакуационных поездов Укрзализныци на 14 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

До 27 марта в "Укрзализныце" ряд эвакуационных поездов курсирует по стабильному графику. Однако ежедневно назначают дополнительные рейсы с учетом пассажиропотока.

В пресс-службе компании опубликовали перечень дополнительных эвакуационных поездов на 14 марта.

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Дополнительно будут вывозиться пассажиры из Харькова, Киева, Одессы, Кривого Рога и Днепра. Поезда будут курсировать в Ужгород, Львов, на станцию ​​Чоп и в польский Хелм по следующему графику:

13:00 – №239/240 Харьков – Львов;

12:30 – №228/227 Днепр – Чоп;

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп;

16:00 – №915/916 Кривой Рог – Хелм;

19:13 – Киев – Хелм;

22:32 – Одесса – Ужгород;

22:32 – Ужгород – Киев.

Вывозят людей также из Славянска и Краматорска. Пассажирам нужно воспользоваться электричками, чтобы доехать до места пересадки на рейсы в западные области.

По установившемуся графику курсируют поезда из Киева, Одессы, Полтавы, Харькова, Винницы, Днепра, Запорожья. Международные эвакуационные рейсы доступны по направлениям: Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Более подробную информацию можно получить на специализированном сайте "Укрзализныци".

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Что нужно знать пассажирам?

Проезд в эвакуационных поездах бесплатный, однако за проезд в обратном направлении и другими рейсами нужно заплатить.

Переселенцы и беженцы могут взять с собой в вагон домашних любимцев. На время военного положения "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных. Главное, чтобы любимец имел документы о прививках или ветпаспорт и путешествовал с намордником или в переноске.

Ранее мы рассказывали, что пациенты с онкозаболеваниями, прибывшие в другие области, могут продолжить лечение в местных больницах. По информации Национальной службы здоровья, помощь им будет оказана безвозмездно и без направления от врача.