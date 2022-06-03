Аферисты объединились: как теперь у украинцев похищают деньги через интернет

Мошенники объединяются для своих схем / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Мошенники постоянно придумывают новые схемы для того чтобы наживаться на людях. И каждый раз их методы становятся все более сложными и "совершенными".

Для реализации таких схем злоумышленники объединяют свои усилия. Об одной из них предупредили в Financial Literacy Ukraine.

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Деньги выманивают во время интернет-торговли

Одна из схем предполагает, что аферисты выдают себя за покупателей и работников банков одновременно.

Так, один из мошенников выбирает в интернете объявления о продаже любого товара. Он связывается с продавцом и начинает имитировать желание купить этот товар, изображая из себя покупателя. В конце концов, злоумышленник просит реквизиты карты и говорит, что деньги за товар поступят в определенное время.

Именно в то время, о котором предупредил мошенник, продавцу звонит по телефону другой участник преступной группы, представляясь работником службы сохранности банка. Он сообщает, что для зачисления денег нужно активировать кредитную карту.

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"Мошенник диктует продавцу реквизиты подконтрольных счетов, выдавая их за коды активации кредитки. В результате чего продавец перечисляет деньги на счет мошенника", – отмечают эксперты.

Важно помнить, что для того, чтобы на вашу карту перевели деньги, сообщать нужно только 16-значный номер карты. Если у вас просят какие-либо другие коды или информацию, то есть вероятность, что вас хотят обмануть.

Какие еще схемы актуальны во время войны

Ранее "Сегодня" писали, что родственникам военнослужащих ВСУ начали звонить по телефону неизвестные из подозрительных номеров, а также отправлять сообщения. За денежное вознаграждение они предлагают дать информацию о человеке, который в плену, а также якобы поспособствовать освобождению.

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Кроме того, злоумышленники выпрашивают у людей информацию, прикрываясь уточнением данных.

Однако в Генштабе подчеркивают, что ни представители ВСУ, ни другие органы военного управления или государственные учреждения не собирают денег из семей пленных или пропавших без вести. Кроме того, освобождение из плена не происходит через выкуп.

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